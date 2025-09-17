ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Днес става на 65
Автор е на стотици разкази и фейлетони. През 2009 г. е член на журито на литературната награда "Хеликон“.
През 2002 г. негови разкази са включени в "Антология на световния хумор“, публикувана във Виетнам, наред с разкази на Марк Твен и Уди Алън.
През 2008 г. Михаил Вешим, заедно със сатирика Васил Сотиров, получава Националната награда за цялостно творчество в областта на хумора и сатирата "Райко Алексиев“.
Романът му "Английският съсед“ е една от двете български книги (заедно с "Арката“ на Здравка Евтимова), номинирани за литературната награда на Европейския парламент. По романа е направен сценарият на едноименния филм с режисьор Дочо Боджаков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Водещият на новото предаване: Който не го хареса, да ми удари шам...
13:15 / 17.09.2025
Бутонът за допълнителна центрофуга на пералнята може да ви спести...
12:57 / 17.09.2025
Waze обнови софтуера си заради камерите за средна скорост
11:20 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става н...
08:17 / 17.09.2025
Груба грешка в "Игри на волята" обрече Завоевателите
22:28 / 16.09.2025
Бачорски е един от тримата "предатели" в новото риалити "Traitors...
21:43 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS