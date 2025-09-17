Днес става на 65

© Михаил Георгиев Мишев, известен с псевдонима си Михаил Вешим, е български писател и сценарист. Роден е на 17 септември 1960 г. в София в семейството на писателя Георги Мишев. През 1982 г. завършва Софийския университет, специалност журналистика. От същата година работи във вестник "Стършел“, където от 2003 г. заема поста главен редактор.



Автор е на стотици разкази и фейлетони. През 2009 г. е член на журито на литературната награда "Хеликон“.



През 2002 г. негови разкази са включени в "Антология на световния хумор“, публикувана във Виетнам, наред с разкази на Марк Твен и Уди Алън.



През 2008 г. Михаил Вешим, заедно със сатирика Васил Сотиров, получава Националната награда за цялостно творчество в областта на хумора и сатирата "Райко Алексиев“.



Романът му "Английският съсед“ е една от двете български книги (заедно с "Арката“ на Здравка Евтимова), номинирани за литературната награда на Европейския парламент. По романа е направен сценарият на едноименния филм с режисьор Дочо Боджаков.