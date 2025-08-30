Днес става на 36, но мъжът й пловдивчанин е по-известен от нея

© Весела Бабинова е българска театрална и кино актриса, известна с ролята си на Мария във "Вездесъщият“ и ролите си в Народен театър "Иван Вазов“ и Малък градски театър "Зад канала“.



Родена е в София на 30 август 1989 г. В ранните си години започва да се занимава с актьорско майсторство в театралната студия "Игра“ при ръководител Петър Върбанов.



Учи в 30 СОУ "Братя Миладинови“ – езикова гимназия с разширено изучаване на испански език. Следва една година философия в Софийския университет "Св. Климент Охридски“.



През 2013 г. завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ "Кръстю Сарафов“ в класа на проф. Пламен Марков. Година по-рано, през 2012 г., е наградена с награда Аскеер за "Изгряваща звезда“ с ролята си на Коля Лебедушкин, военнослужещ първа година в "Нощна пеперуда“ от Пьотър Гладилин, постановка Явор Гърдев, Народен театър "Иван Вазов“. През 2015 г. получава наградата на Министерството на културата "Златен век“.



Играе Офелия в пиесата "Хамлет“ от Уилям Шекспир, реж. Явор Гърдев. През 2016 г. е номинирана за награда "Икар“ за поддържаща женска роля на Лоре Левин в постановката "Лив Щайн“ в "Малък градски театър зад Канала“. Там тя играе още в "Пияните“, "Ромул Велики“, "Човекът, който искаше“, "Том Сойер“, "Скъперникът“, "Портокал с часовников механизъм“ и "Лято и дим“.



През март 2019 г. печели наградата "Икар“ за "поддържаща женска роля“ за ролята си на чалга певица в театралната постановка "Поп-Фолк хроники: Бели птици и куршуми“.



На 25 януари 2021 г. Весела играе в Театър 199 "Валентин Стойчев“ в постановката "Боклук“ на Елена Телбис. Весела се редува с Елена Телбис в ролята на Вероника.



Бабинова има връзка с Владимир Зомбори. На 27 септември 2020 г. им се ражда дъщеря, Йоана Зомбори.



През 2022 г. Весела влиза в главната роля на Яница Маркова в сериала "Мен не ме мислете“, партнирайки си с Руши Видинлиев и Иван Юруков.



На 12 ноември 2023 г. е премиерата на моноспектакъла на актрисата - "Пистолет в торнадо“, с режисьор Васил Дуев – Тайг. За него тя печели две награди Икар – за водеща женска роля и награда на публиката за най-добро драматично представление.