|Днес стана на 82
Тя печели националната филмова награда на Франция "Сезар“ за участието си в "Последното метро“, както и за ролята си в шедьовъра "Индокитай“, за която е номинирана и за "Оскар“ за най-добра актриса. Участва и в седем англоезични филма, най-значимият от които е култовият "Гладът“. През 2008 г. тя участва в своя 100-тен филм – "Коледна приказка“.
Актрисата е любимка на Люис Бунюел, Франсоа Трюфо и Роман Полански, позната през 60-те години на ХХ век от филмите "Шербурските чадъри“, "Отблъскване“, "Индокитай“. Участието в "Индокитай" ѝ носи и номинация за Оскар.
Участва и във филми като "Всичко, което ни разделя“, "Клеър Дарлинг“, "Истината“, "Страшна джунгла“, Приживе“. Голямата френска звезда бе на афиша и откри 76-ото издание на кинофестивала в Кан. Деньов играе в главната роля на Бернадет Ширак, френски политик и вдовица на бившия президент Жак Ширак, в биографична комедия.
Катрин Деньов сключвала брак само веднъж – с фотографа Дейвид Бейли (от 1965 до 1972). Има две деца. Първото е момче и е от съжителството ѝ с режисьора Роже Вадим. А второто е момиче от актьора Марчело Мастрояни.
