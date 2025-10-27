ИЗПРАТИ НОВИНА
Днес стана на 47
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:07
©
Ванеса-Мей Ванакорн Никълсън, родена на 27 октомври 1978 г. в Сингапур, е световноизвестна британска музикантка (главно цигуларка) от смесен произход – китайски (по майка) и тайландско-английски (по баща).

Позната е предимно с нейните лични имена Ванеса Мей без фамилните имена от първия и втория баща Ванакорн и Никълсън. Известна е с изпълненията си на цигулка, при които смесва класически творби със съвременни ритми като джаз, техно и други.

През 1994 г. издава албума "The Violin Player“, с който става световноизвестна.

Участва на Зимните олимпийски игри в Сочи 2014 в гигантския слалом за отбора на Тайланд.

Родена е в Сингапур през 1978 г. в семейството на китайската адвокатка и полупрофесионална пианистка Памела Тан и на тайландско-английския хотелиер Ворапонг Ванакорн.

Ванеса Мей започва да свири на пиано на 3 г., а на цигулка – на 5 г. Когато е на 4 г., нейните родители се развеждат и тя се премества да живее в Кенсингтън, Лондон с майка си и нейния нов съпруг адвоката Греъм Никълсън. Той настоява тя да започне да взема уроци по цигулка, тъй като е цигулар и мечтае някога дъщеря му да му акомпанира с цигулката.


