ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Днес стана на 32
Фанинг става актриса на петгодишна възраст, когато се появява в телевизионна реклама на лотарията в щата Джорджия заедно със знаменития музикант Рей Чарлз. След това е избрана за реклама на прах за пране.
Известни филми с участието на Дакота Фанинг са "Мъж под прицел“ с участието на Дензъл Уошингтън, Джанкарло Джанини и Рада Мичъл, "Криеница“ с Робърт де Ниро, "Война на световете“ и др. През 2009 г. Фанинг се появява във втората част от Здрач сагата, като Джейн Волтури.
Във филма си партнира със световноизвестни актьори като Кристен Стюарт и Робърт Патинсън. Дакота Фанинг и Кристен Стюарт си партнират и в още един проект ''The Runways'' чиято премиера е през март 2010 г., лятото на същата година е премиерата на "Затъмнение“, третата част от сагата на Стефани Майер.
Като една от най-богатите тийнейджърки Дакота се слави и като една от най-добре облечените на червения килим.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Битката в "Капките" е вече факт
09:12 / 23.02.2026
Жени Калканджиева скърби: Стана внезапно, не си празнувах рождени...
08:25 / 23.02.2026
Днес става на 49, но отдавна не сме го гледали по телевизията
20:45 / 22.02.2026
Какво представлява плоскостъпието при деца и покрива ли НЗОК коре...
19:57 / 22.02.2026
Лекар: Метаболитният синдром и инсулиновата резистентност са "под...
15:11 / 22.02.2026
Филм с българско участие спечели ''Сребърна мечка'' за най-добър ...
11:38 / 22.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS