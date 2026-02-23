Днес стана на 32

© Хана Дакота Фанинг е родена на 23 февруари 1994 г. Родена в семейството на Стивън Фанинг – бивш бейзболист и Джой Фанинг, която е играла професионално тенис. Майка ѝ искала да я кръстят Хана, а баща ѝ държал на Дакота. Приятелите ѝ я наричат Дакота. Цялото семейство са баптисти.



Фанинг става актриса на петгодишна възраст, когато се появява в телевизионна реклама на лотарията в щата Джорджия заедно със знаменития музикант Рей Чарлз. След това е избрана за реклама на прах за пране.



Известни филми с участието на Дакота Фанинг са "Мъж под прицел“ с участието на Дензъл Уошингтън, Джанкарло Джанини и Рада Мичъл, "Криеница“ с Робърт де Ниро, "Война на световете“ и др. През 2009 г. Фанинг се появява във втората част от Здрач сагата, като Джейн Волтури.



Във филма си партнира със световноизвестни актьори като Кристен Стюарт и Робърт Патинсън. Дакота Фанинг и Кристен Стюарт си партнират и в още един проект ''The Runways'' чиято премиера е през март 2010 г., лятото на същата година е премиерата на "Затъмнение“, третата част от сагата на Стефани Майер.



Като една от най-богатите тийнейджърки Дакота се слави и като една от най-добре облечените на червения килим.