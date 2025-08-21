Днес празнува един от най-разбиращите от секс българи

© Доц. Д-р Румен Бостанджиев е роден на 21 август 1957 г. Завършва с отличие медицина в Медицинска академия - София. От 1984 г. работи в Сектора по сексология към Катедрата по психиатрия на Медицинския университет - София като главен асистент.



Специализирал сексология в Германия, Холандия, Белгия. От 1992 г. е преподавател и в Бургаския свободен университет. Автор е на множество научни трудове в областта на сексологията. Директор на частен Институт "Интеракт" към Фондация "Сексуалност и здраве".



От 1984 г. до 1999 г. доц. Бостанджиев, дм е преподавател и терапевт в Сектора по сексология към Медицинска академия София. От 1999 г. до 2006 г. е преподавател в Катедрата по психиатрия към Медицинския университет София и в Клиниката по психиатрия, Дневен стационар към Психиатричната клиника на УМБАЛ "Александровска".



От 1992 г. е гост-преподавател, а от 2006 г. е доцент в Център по хуманитарни науки на Бургаски свободен университет. Към момента развива своята индивидуална практика в сексологичен кабинет "Интеракт" София.