ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Днес навършва 68, но от 36 години не живее в България
Участва и във филмите "Лавина" и "Комбина" бързо се превръща в любимка на зрителите у нас. И в двата филма играе заедно с Иван Иванов. Емблематични за родното кино остават нейните партньорства на екрана не самос Иван Иванов, но и с Инокентий Смоктуновски ("Бариерата") и Филип Трифонов ("Адио, рио").
Участва и в телевизионния сериал "Седем часа разлика“, както и в сериала "Фамилията". Снима се и в "Другият наш възможен живот", както и в драматичния сериал "Патриархат". През 1986 година Ваня Цветкова участва, заедно с Владимир Пенев, в първото култово представление в Младежкия театър – "Двуглав орел" от Жан Кокто. Други запомнящи се театрални постановки, в които участва са "Дон Карлос“ и "Амадеус“.
Има син Павел от каскадьора Пламен Дойчев. Напуска България през 1990 година и дълги години вече живее в Лас Вегас.
Честит рожден ден на прекрасната Ваня Цветкова!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2959
|предишна страница [ 1/494 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Рачков предложи брак, получи отговор
09:55 / 12.01.2026
Празнуват българки с красиви имена
07:58 / 12.01.2026
Преди година и половина роди третото си дете, а сега Росица Пейче...
18:46 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах...
10:48 / 11.01.2026
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в...
16:32 / 11.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS