Днес навършва 68, но от 36 години не живее в България

© На днешния 12 януари една от най-обичаните наши актриси навършва 68 години. Сега ще ви разкажем за звездата, която е родена в София през 1958 година. Тя завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ през 1980 г. в класа на Гриша Островски. В киното дебютира с филма "Служебно положение - ординарец". Най- голяма популярност получава с участието си във филма "Бариерата", като печели награди от кинофестивалите във Варна и Москва.



Участва и във филмите "Лавина" и "Комбина" бързо се превръща в любимка на зрителите у нас. И в двата филма играе заедно с Иван Иванов. Емблематични за родното кино остават нейните партньорства на екрана не самос Иван Иванов, но и с Инокентий Смоктуновски ("Бариерата") и Филип Трифонов ("Адио, рио").



Участва и в телевизионния сериал "Седем часа разлика“, както и в сериала "Фамилията". Снима се и в "Другият наш възможен живот", както и в драматичния сериал "Патриархат". През 1986 година Ваня Цветкова участва, заедно с Владимир Пенев, в първото култово представление в Младежкия театър – "Двуглав орел" от Жан Кокто. Други запомнящи се театрални постановки, в които участва са "Дон Карлос“ и "Амадеус“.



Има син Павел от каскадьора Пламен Дойчев. Напуска България през 1990 година и дълги години вече живее в Лас Вегас.



Честит рожден ден на прекрасната Ваня Цветкова!