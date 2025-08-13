ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Днес е чудесен ден
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:23Коментари (0)442
©
На 13 август 2025 г. денят носи топли емоции и повече смелост в любовта. Чудесен ден е за срещи, романтични жестове и споделяне на чувства, а за необвързаните – шанс за вълнуващо ново запознанство.   

Хороскопът на Алена за 13 август. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

 ОВЕН                                                                 

Бъдете сдържани и тактични, защото ще се сблъскате с проблеми в личните отношения. Ако сте семейни обърнете внимание на партньора и не се отдалечавайте от децата си. Несемейните жени, които са решили да създадат семейство и живеят с партньора си, могат да се отдадат на сексуални изживявания.

ТЕЛЕЦ

Способни сте да доказвате чувствата си с щедрост. Не прекалявайте, защото може да се окажете влюбени и използвани. Не се опитвайте да купувате сексуални удоволствия, защото със сигурност ще ви разочароват и то за дълго.

БЛИЗНАЦИ

Стабилизирайте отношенията у дома. Не се впускайте в нови запознанства. Обърнете внимание на имуществото си. Несемейните жени да са особено предпазливи при нови запознанства. Сексът е желан и от двама ви, ако не сте импулсивни и изчакате подходящия момент вечерта.

РАК

Чувствата, които ви даряват любимите ви не са повод непрекъснато да искате от тях някакви облаги за себе си. Бъдете толерантни. В личните отношение липсва взаимното разбирателство. Не използвайте сексуалните мигове, за да постигнете някакви свои цели.

ЛЪВ

В личният живот ще жънете успехи. Отдавна не сте били така щастливи и изпълнени с желание да обичате. Споделете чувствата си. Естествено е сексът тази вечер да ви дари с незабравими мигове.

ДЕВА

Възстановете хармонията в личния си живот. Знаете, че неразбирателството с любимия ви съсипва. Намерете компромис в отношенията си. Опитайте се след романтична вечеря да се сближите и да се отдадете на сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

Не се впускайте в изневяра, само защото сте срещнали обсебващ мъж, който е завладял съзнанието ви. Любовната омая е временна. Прибързания секс няма да ви зарадва, нито ще ви гарантира, че чувствата ви са споделени.

СКОРПИОН

Новите запознанства са ви интересни, но не са подходящи за интимни отношения. Не си позволявайте романтични срещи и изневери. Сексуалните контакти няма да ви доставят наслада, дори и ако са любимите ви хора. Не насилвайте себе си.

СТРЕЛЕЦ

Не създавайте предпоставка за скандал с любимия, заради ината си и неспазено обещание за вечеря в заведение. Създайте си добро настроение у дома, с романтична вечеря за двама, а след това не пропускайте сексуалните наслади. 

КОЗИРОГ

Семейните жени да не изневеряват. Несемейните жени имат шанс да открият своята половинка. Сексът не е най-желаното удоволствие през този ден. Откажете се от него, за да не отблъснете с агресията си в леглото интимната си половинка.

ВОДОЛЕЙ

Дори и тактът в разговорите няма да ви помогне да си спестите ревността и взаимните обидите. Не се надявайте сексът да премахне проблемите ви с любимите ви, особено ако те нямат желание за това.

РИБИ

Хармонията в отношенията ви е задължителна, ако искате да сте в добра форма. Знаете, че любовта е вашето най-добро лекарство. Сексуалното удоволствие, което ви очаква вечерта, е компенсация за цялото напрежение през деня.


Още по темата: общо новини по темата: 1099
12.08.2025 След 20 август животът на три зодии се преобръща
12.08.2025 Какво ни очаква на 12 август?
11.08.2025 За три от зодиите настоящата седмица ще е специална
09.08.2025 10 август няма да бъде обикновена неделя
09.08.2025 Астролог: Този път Ретроградният Меркурий е особено силно усещан
09.08.2025 Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
предишна страница [ 1/184 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Гастроентеролог: Консумацията на бърза храна през лятото може да ...
09:37 / 13.08.2025
Първият в историята, преплувал най-големия български залив, празн...
08:39 / 13.08.2025
Симеон Сакскобургготски покани Лили Иванова
16:54 / 12.08.2025
Деси Слава се завръща да живее в Пловдив
15:59 / 12.08.2025
Днес става на 53, никой не й ги дава
12:22 / 12.08.2025
Удря ни силна магнитна буря
09:51 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
Предприемач: Очаквах сметката да е около 5 лева, но на касата се оказа почти двойна
09:20 / 11.08.2025
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна Гърция
Българи масово купуват скъпи имоти в престижни райони на Северна Гърция
12:57 / 11.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Мащабен ремонт на Рогошко шосе
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: