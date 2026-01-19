ЗАРЕЖДАНЕ...
|Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
На 26 октомври 2002 г. Княгиня Калина се омъжва за испанския мореплавател и изследовател Антонио Китин Муньос и Валкарсел, посланик на добра воля на ЮНЕСКО. Сватбените тържества са първите в България на член на Царското семейство след сватбата на Цар Борис и Царица Иоанна през 1930 г. Венчавката е извършена в Двореца “Царска Бистрица" от римокатолическия епископ на София и Пловдив монсеньор Георги Йовчев, след което е извършено и православно благославяне на новобрачните от Драговитийския епископ Иоан, игумен на Рилския манастир в храма на Боровец, посторен от Цар Фердинанд в началото на ХХ век.
На 14 март 2007 г. в София Княгиня Калина ражда своя син – Симеон-Хасан. Малкият е кръстен по православен обред (25 април 2008 г.) с името Симеон, в чест на дядо си и Хасан, в чест на мароканския крал Хасан II, който е изключително близък на Българското царско семейство в годините на изгнанието.
Същевременно Княгинята е активно ангажирана и с каузата за правата на животните и опазване на природата и околната среда. През 2013 г. Княгинята и сина й получават българско гражданство. Оттогава тя активно се съзтезава по конна езда от името на България.
Преди няколко месеца стана скандал, след като княгинята катастрофира пияна в Боровец, след което тя получи призовка и обвинение.
