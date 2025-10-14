ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Диетолог: Филтрираните кисели млека не са подходящи за ежедневна консумация
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:36Коментари (0)283
©
Диетологът Наталия Кушнир разказа какъв ефект има киселото мляко върху тялото и дали може да се консумира всеки ден. Според експерта този продукт е отличен източник на бефидо и лактобацили, които участват активно в нормализирането на функционирането не само на червата, но и на всички органи на стомашно-чревния тракт. 

Освен това с киселото мляко ще получите доза лесно смилаем протеин. Има различни кисели млека: сладки, кисели, натурални с различен процент мазнини.  

Филтрираните кисели млека обаче са неподходящи поради високото си съдържание на прости въглехидрати, пише zdrave.to. Най-добро остава натуралното кисело мляко. Специалистът препоръчва вечер да се консумира с него по 10 грама трици. 

В допълнение, продуктът е доставчик на калций, витамини от група В, фосфор, магнезий за тялото. Този комплект осигурява здравословно състояние на вътрешните органи, нормализира нивата на холестерола и има стабилизиращ ефект върху кръвното налягане. 

Експертът посочи, че киселото мляко, при производството на което не са използвани оцветители, подобрители на вкуса и подобни съставки, е допустимо за ежедневна употреба. Но по този въпрос трябва да се съсредоточи върху индивидуалните характеристики на организма.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Деян Донков заживя в Пловдив с новата доста по-млада любима
13:07 / 14.10.2025
Петър Дилов: Над 20 милиона японци започват деня си с българско к...
10:04 / 14.10.2025
Зуека: Моята свобода е в личния ми избор
09:40 / 14.10.2025
Честито на най-неприятния образ от "Откраднат живот"
22:22 / 13.10.2025
MTV слага край на каналите си в Европа, ето датата
16:59 / 13.10.2025
До 50 грама ракия на ден и то със салата
10:51 / 13.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Български национален отбор по футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: