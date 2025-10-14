ЗАРЕЖДАНЕ...
|Диетолог: Филтрираните кисели млека не са подходящи за ежедневна консумация
Освен това с киселото мляко ще получите доза лесно смилаем протеин. Има различни кисели млека: сладки, кисели, натурални с различен процент мазнини.
Филтрираните кисели млека обаче са неподходящи поради високото си съдържание на прости въглехидрати, пише zdrave.to. Най-добро остава натуралното кисело мляко. Специалистът препоръчва вечер да се консумира с него по 10 грама трици.
В допълнение, продуктът е доставчик на калций, витамини от група В, фосфор, магнезий за тялото. Този комплект осигурява здравословно състояние на вътрешните органи, нормализира нивата на холестерола и има стабилизиращ ефект върху кръвното налягане.
Експертът посочи, че киселото мляко, при производството на което не са използвани оцветители, подобрители на вкуса и подобни съставки, е допустимо за ежедневна употреба. Но по този въпрос трябва да се съсредоточи върху индивидуалните характеристики на организма.
