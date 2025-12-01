Диана Любенова с доста откровени секс истории

© Диана Любенова се върна към секси образа си, с който стартира тв кариерата си навремето. При това водещата на предаването "На среща“ по БНТ го направи навръх 53-тия си рожден ден на 24 ноември. Диана изигра фаталната героиня в спектакъла "Белла Донна“, чиято премиера беше в Театър "Българска армия“. Представлението разисква хедонизма и свободното отдаване на насладата, какво всъщност е сексът и любовта като опияняваща, но и смъртоносна сила.



За някои темите, касаещи интимния свят, са табу, но не и за Диана Любенова. Интересно съвпадение е, че тъкмо тя блесна в подобен спектакъл на рождения си ден. Това отпраща към началото на кариерата й, което беше доста секси, но и скандално. През 2004 г. Диана стана водеща на предаването "Секс игри, ах“ по "Евроком“, като смело се включи в провокативната му реклама. Актрисата, родом от Видин, се подстрига нула номер и се снима гола във фризьорски салон, в такси близо до Президентството и в шивашки цех. Целта й беше да покаже, че няма нищо страшно в това да се разголиш, че трябва да се отървеш от страховете си и да комуникираш откровено. И естествено – да шокира хората, за да привлече внимание към предаването.



Диана безспорно успя. Повтори ефекта и през следващата година, когато предаването й се премести в "Диема“. Актрисата се включи в нова рекламна кампания. Този път облечена, тя предвождаше 17 чисто голи души по столичния бул. "Витоша“. Сред тях имаше три баби и един дядо. Случайните минувачи бяха скандализирани, а фотосесията беше хит. Само че в края на пърформанса всички участници бяха арестувани и даваха обяснения пред полицаите. Добре, че нямало оплаквания от свидетели, каза после актрисата, иначе можело да загази сериозно.



Диана се е събличала и за корицата на списание "Плейбой“, а пък в периода си на водеща на "Секс игри, ах“ без задръжки разискваше интимния си свят в интервюта. Така през 2004 г. зрителите на предаването разбраха, че е загубила девствеността си на 17 години, не е жена, която прави секс само за една нощ, така че предпочита дълготрайните връзки, любимата й поза е мисионерската, харесва френската любов и същинския акт, размерът има значение... По времето, когато водеше "Секс игри, ах“, Диана скандализираше и с други откровения, като например, че е участвала в тройка. Била с двама мъже, но не повторила, защото не й харесало. А най-странното място, на което е правила секс, е на открито, на капака на автомобил.



Диана показа и друго от себе си, откакто в края на 90-те, още като студентка, изгря на екран като водеща на не по-малко скандалното предаване "Нощен магазин“ по тв "7 дни“. През 2013 г. актрисата постави нов етап в тв кариерата си, като стана една от водещите на сутрешния блок на Би Ти Ви през уикенда "Тази събота и неделя“. Любенова се задържа в предаването близо 10 години, като наред с ангажиментите си на водеща, периодично правеше интервюта с гостуващи у нас холивудски звезди.



Днес актрисата е водеща на "Имате среща“ по БНТ. Тя напусна Би Ти Ви с хубави спомени, благодарност и удовлетворение от постигнатото. Диана обаче и не е криела позитивите от промяната – по-малко напрежение и повече свободно време за нея и семейството й, което й е толкова важно. Именно с него е свързано една от големите битки в живота на Диана, която повече от 20 години е обвързана с американския продуцент Лес Уелдън. Двамата имат дъщеря София, която днес е на 13 години. За да се появи в живота им, Диана и Лес изминаха дълъг път.



Първоначално отлагали родителството, улисани в кариерите си, а когато решили, че е време, просто не се получавало. Обърнали се към специалист по репродуктивна медицина, който именно им помогнал да се сдобият с дъщеря си София. Това обаче отнело 2 години, в които Диана се страхувала дали въобще ще стане майка. Имало момент даже, в който актрисата била изгубила надежда. А този, в който разбрала, че е бременна, определя като най-вълнуващият и щастлив в живота й, както и в този на мъжа й. Диана научила, че ще имат дете на рождения ден на Лес. Той има и пораснала дъщеря от предишна връзка, която живее в САЩ.



За Диана радостта от сбъднатата мечта известно време била примесена с тревога. Актрисата се притеснявала да сподели новината със сестра си, която на свой ред се борила да стане майка вече 11 години. "Човек трудно може да намери точните думи, с които да даде кураж. И ми беше трудно да й го споделя, защото някак си чувствах, че нямам право при положение, че нейната битка е била толкова дълго време аз да я изпреваря и да се радвам едва ли не“, споделяла е Диана. За щастие и сестра й сбъдва мечтата си и днес има син, пише HotArena.