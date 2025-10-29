ИЗПРАТИ НОВИНА
Дестинациите, които задължително да посетите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:00
©
Пейзажът, пластовете цивилизация, фактът, че можеш да отседнеш в пещерен хотел и след това да изследваш подземни градове – това е почти умопомрачително. Направете си полет с балон с горещ въздух при изгрев слънце – заслужава си. За хората, които искат да научат за себе си и да научат за света, това е невероятно място за посещение.

Ботсвана

Изследването на делтата на Окаванго на кон и чрез сафари напълно ще промени начина, по който виждате нашата планета. Да видиш дивата природа, която се разхожда свободно, е преживяване, променящо живота.

 

След като веднъж си гледал слонове или жирафи в дивата природа, никога повече няма да гледаш на зоопарка по същия начин… Наблюдението на звездите над огромните солници Макгадикгади през нощта е "абсолютно спиращо дъха“.

Франция (Шампанско + Кот д'Азур)

Ако сте в момент от живота си, в който имате нужда от малко тласък, отправете се към Франция. Опитайте вино, невероятна храна и невероятно сирене – това е едно от онези места, които ви напомнят как да се наслаждавате на живота отново.

Започнете от региона Шампан, където историческите изби пазят истории за кралски особи и устойчивост във военно време. След това се отправете към Лазурния бряг за блясъка и крайбрежната елегантност на ерата на Грейс Кели.

 

Ню Йорк Сити

Градът, който никога не спи, е едно от кътчетата на земята, които задължително трябва да посетите. Да видиш представление на Бродуей е толкова специално преживяване, а кулинарната сцена е несравнима. Ако искате да опознаете САЩ, просто разгледайте Ню Йорк – това е прекрасен американски град по толкова много причини.

Места от Войната за независимост на Южна Каролина

Посещението на Чарлстън и близките бойни полета като Камдън предлага силна перспектива. Окръг Бъркли и Камдън са богати на история от Войната за независимост. Те ще ви дадат нова перспектива за това как са се появили САЩ – и как, дори в разделени времена, хората са намирали начини да се обединят.

Северна Дакота

Ако искате да видите сърцето на Америка, трябва да се отклоните от утъпканите пътеки. Малките градове, които не са препълнени с туристи, ви позволяват наистина да се свържете с хората – на фермерските пазари, местните художествени галерии или просто да си поговорите с хора по пътя.

Пътешествениците описват щата като "красив и приветлив“, пълен със слънчогледови полета, обширни неплодородни земи и широко открито небе. Може да е един от най-малко посещаваните щати в САЩ, но заслужава първо място във вашия списък, пише actualno.







