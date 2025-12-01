ИЗПРАТИ НОВИНА
Деси Слава: От безпомощност съм си драла лицето с нокти
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:14Коментари (0)892
©
Деси Слава отново заговори за агресията, на която е ставала жертва в живота си. Поводът е кампания срещу домашното насилие на онлайн магазин за модни находки. Певицата се включва за втори път в нея, като тази година изпълнява песен, чийто автор Папи Ханс подари на кампанията. Парчето "Татко, влюбих се в мъжкар" предизвика голям отзвук с творческия си замисъл и силното си послание. Деси Слава пък изтъкна, че участието й не е просто професионален ангажимент, а нещо много лично.

"Знам какво е да преживееш насилие и да мълчиш дълго, защото ти е трудно да признаеш дори пред себе си какво ти се случва. Когато миналата година видях колко жени се разпознаха в посланието и колко от тях ми писаха, за да споделят своята история, осъзнах, че тази кампания има реална сила. Затова се връщам – за да дам своя глас и за да покажа, че никоя жена не трябва да минава през това сама", сподели Деси Слава.

Певицата е ставала свидетел на домашно насилие като дете, а вече като жена самата тя е била жертва на такова. Деси Слава е израснала в семейство с непрекъснати скандали. След развода на родителите си, Деси Слава заживяла при майка си. Вторият баща на бъдещата звезда – ерудиран доктор, бил прекрасен човек, но под влиянието на алкохола ставал друг човек. Скандалите и побоищата били непрекъснати. Деси Слава и майка й живеели в непрестанен стрес. Имали две-три семейства – приятели и роднини, при които двете отсядали, когато положението вкъщи излизало извън контрол.

"Чувах майка си, че има нужда от помощ, а аз бях в другата стая. Била съм малка... Знам, че не мога да се меся там, страх ме е. И от безпомощност съм си драла лицето с нокти. Ей така съм си ги впивала и... Направо кожа ми оставаше под ноктите", разказвала е Деси Слава.

Преживяното й се отразило на по-късен етап в психологически и емоционален план. Може би тъкмо заради това минало, когато пораства, Деси Слава не съумява навреме да разпознае насилието и да се спаси, а вместо това допуска период, в който да го търпи. Следвала модел от детството си, а именно да бъде жертва.

Тя имала две връзки, в които е имало насилие. Деси Слава не е говорила с имена, но е казвала, че не е било лесно да се измъкне. Имало обстоятелства, заради които решението да си тръгне, не било лесно. Чувстваш се в капан, споделяла е Деси Слава. Тя търпяла шамари и обиди, които най-често, касаели произхода й, с цел да я "принизят". "Обичам те" се редувало със "селянка" и удари. Деси Слава дори е признавала, че е имало моменти, в които се е молила да не се събужда, защото всичко ще се повтори. Певицата очевидно визира бащата на големия си син Майки – Мишо, заради когото за известен период от време замина да живее в Америка.

"Сякаш искам да простя и да заровя това и да не съществува. Много е трудно, защото то винаги стои някъде в теб. И спомага за това какъв човек си, всяко едно преживяно нещо... Това те оформя като... има огромно влияние върху теб, както хубави неща", споделяла е Деси Слава, пише HotArena.


