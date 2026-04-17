Днес, в първия петък след Възкресение Христово, православната църква чества Светли петък и празника "Живоприемен източник“. Този ден е посветен на Пресвета Богородица, за да бъде почетена тя като майка на възкръсналия Спасител в дните на пасхалната радост.

Името "Живоприемен източник" е свързано с древно чудотворно място край стените на някогашния Цариград (днес Истанбул).

Легендата за Балъклъ и златните рибки

Мястото е известно сред местните като Балъклъ (Рибно място). Според преданията, в целебния извор плуват малки златни рибки. Историята ни връща към V век, когато бъдещият император Лъв I Тракиец, тогава обикновен войник, срещнал слепец в гората. Гласът на Божията майка му посочил извора, с чиято вода слепецът прогледнал. В знак на благодарност, когато станал император, Лъв I построил храм край извора, който и до днес е място за поклонение и изцеление.

Подвигът на свещеномъченик Симеон Персийски

На този ден църквата почита и паметта на св. Симеон Персийски. През IV век, по време на жестоките гонения на персийския цар Сапор II, епископ Симеон става жертва на религиозна и политическа нетолерантност. Въпреки опитите да бъде накаран да се поклони на слънцето и да приеме зороастризма, той остава верен на Христос. Заедно с него са посечени над 1100 християни, които отказват да предадат вярата си.

Кой празнува имен ден?

На 17 април своя празник отбелязват всички, носещи имената:

Жива, Живка, Живко, Жишо, Зоя (от гръцкото Zoe – живот).

Към април 2026 г. традицията на Светли петък остава жива в България, като в много храмове се извършва водосвет за здраве, напомняйки за лечебната сила на вярата и "Живоприемния източник“.

