ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Даниела Рупецова се погъделичка с екзотична екскурзия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:11Коментари (0)752
©
виж галерията
Ергенката Даниела Рупецова сподели своите мигове преживяване от посещението си в Африка и това, което в видяла по свреме на екскурзията си. Ето какво разказ тя пред феновете си:

Едно изключително различно и мечтано пътуване! Не успях да запечатам много моменти, за да им се насладя, моля да ми простите, но давам малко съвети. Сафарито с балон беше У-НИ-КАЛ-НО и дори минимално не може да се пресъздаде чрез снимки и видео, колко мащабна е гледката и изгрева.

Няма толкова голямо значение къде ще отседнете, сафаритата са еднакво интересни и зависи изцяло от късмета ви какви животни ще видите. 5 нощувки са достатъчни за да посетите Серенгети и Нгоро Нгоро ( на 8 часа път са едно от друго в двете посоки )

P.S Съжалявам, че не съчетахме пътуването с Мадагаскар.



Още по темата: общо новини по темата: 3087
22.01.2026 Честито на Драго Чая!
22.01.2026 Известен пловдивски олигарх стана на 70 в пищен лукс вместо в затвора
22.01.2026 Валери Божинов: Вече толкова години имаме приятелство с него, обич и връзка
22.01.2026 Огромна изненада в "Като две капки вода"
22.01.2026 Известна журналистка на БНТ: Имам грях към него
22.01.2026 Хепи Ванче влезе в болница
предишна страница [ 1/515 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Огромна изненада в "Като две капки вода"
15:02 / 22.01.2026
Група "Клас" се завръща след повече от 13 години отсъствие на Phi...
12:38 / 22.01.2026
Официално удвоиха стоте хиляди лева в "Стани богат"
10:30 / 22.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Икономичният режим на бойлера
23:21 / 21.01.2026
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, пъ...
16:50 / 21.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
12:48 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
20:35 / 20.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ВК Марица, сезон 2025/2026
Президентска партия
Лека атлетика - подготовка и състезания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: