|Да сложим или да не сложим запетая?
Запетаята е не само част от правописа, тя е и критично важен елемент от стила, яснотата и дори… етикета в писмената комуникация.
Запетаята е препинателен знак, използван за отделяне на самостоятелни части в изречението или на прости изречения, свързани в сложно. Тя изпълнява две основни функции:
- разделя елементи, които иначе биха се слели в смислов хаос;
- огражда поясняващи или вметнати изрази, които не са част от основното изказване.
- подрежда думите по такъв начин, че читателят да ги "чуе“ правилно.
Кога точно се поставя запетая?
1. В просто изречение
При еднородни части без съюз:
- Масата, столът, шкафът бяха в безпорядък.
Обособени части (най-често описателни):
- Детето, облечено в синя тениска, тичаше след топката.
Повторени думи:
- Той беше уморен, уморен до безумие.
Вметнати изрази:
- Изглежда, няма да успеем навреме.
Но: Ако вметнатата част е след едносричен съюз, напр. "и“, "а“, запетая не се поставя:
- И разбира се ще се върне.
2. В сложно съчинено изречение
Когато липсва съюз (безсъюзна връзка):
- Излезе, спря, погледна към небето.
При двойни съюзи:
- Нито ти, нито аз ще бъдем там.
Пред противителни съюзи:
- Опита се да отговори, но замълча.
3. В сложно съставно изречение
При подчинени определителни изречения:
- Човекът, който стоеше до вратата, изчезна.
С подчинени обстоятелствени за време, начин, причина:
- Ще тръгнем, щом се върнат.
Съюзите "който“, "както“, "защото“, "тъй като“:
- Той каза, че не знае.
Изключение: Не се слага запетая, ако пред съюза има отрицание или пояснителна дума:
- Той каза не че не иска, а че не може.
Най-честите грешки с поставянето на запетая
Пропусната запетая пред втория елемент от двойните съюзи
- И аз и ти ще бъдем поканени → И аз, и ти ще бъдем поканени
Погрешна запетая пред "че“ в сложни съюзи
- Въпреки, че закъснях → Въпреки че закъснях
Липса на запетая при пояснение чрез "или“
- Портокалите или цитрусите съдържат витамин C → запетая, ако пояснява
Погрешна запетая пред съюз "че“ с уточнение
- Дори, че си тук → Дори че си тук
Забравена втора запетая при вметнат израз
- Той, разбира се ще участва → Той, разбира се, ще участва
Допълнителна помощ: къде да проверим?
Официалният правописен речник на БАН
Онлайн редактори и текстови коректори
Ако не си сигурен – промени изречението така, че пунктуацията да стане очевидна. Или го кажи на глас – паузите в речта често подсказват нуждата от запетая, пише Actuano.
