Да сложим или да не сложим запетая?

© Може и да изглежда като дребен знак, но запетаята често решава съдбата на изречението. Понякога – и на човека. Не вярвате? Помислете за следното: "Да се обеси, не да се помилва“ и "Да се обеси не, да се помилва“. Само една запетая, а две напълно противоположни значения.



Запетаята е не само част от правописа, тя е и критично важен елемент от стила, яснотата и дори… етикета в писмената комуникация.



Запетаята е препинателен знак, използван за отделяне на самостоятелни части в изречението или на прости изречения, свързани в сложно. Тя изпълнява две основни функции:



- разделя елементи, които иначе биха се слели в смислов хаос;



- огражда поясняващи или вметнати изрази, които не са част от основното изказване.



- подрежда думите по такъв начин, че читателят да ги "чуе“ правилно.



Кога точно се поставя запетая?



1. В просто изречение



При еднородни части без съюз:



- Масата, столът, шкафът бяха в безпорядък.



Обособени части (най-често описателни):



- Детето, облечено в синя тениска, тичаше след топката.



Повторени думи:



- Той беше уморен, уморен до безумие.



Вметнати изрази:



- Изглежда, няма да успеем навреме.



Но: Ако вметнатата част е след едносричен съюз, напр. "и“, "а“, запетая не се поставя:



- И разбира се ще се върне.



2. В сложно съчинено изречение



Когато липсва съюз (безсъюзна връзка):



- Излезе, спря, погледна към небето.



При двойни съюзи:



- Нито ти, нито аз ще бъдем там.



Пред противителни съюзи:



- Опита се да отговори, но замълча.



3. В сложно съставно изречение



При подчинени определителни изречения:



- Човекът, който стоеше до вратата, изчезна.



С подчинени обстоятелствени за време, начин, причина:



- Ще тръгнем, щом се върнат.



Съюзите "който“, "както“, "защото“, "тъй като“:



- Той каза, че не знае.



Изключение: Не се слага запетая, ако пред съюза има отрицание или пояснителна дума:



- Той каза не че не иска, а че не може.



Най-честите грешки с поставянето на запетая



Пропусната запетая пред втория елемент от двойните съюзи



- И аз и ти ще бъдем поканени → И аз, и ти ще бъдем поканени



Погрешна запетая пред "че“ в сложни съюзи



- Въпреки, че закъснях → Въпреки че закъснях



Липса на запетая при пояснение чрез "или“



- Портокалите или цитрусите съдържат витамин C → запетая, ако пояснява



Погрешна запетая пред съюз "че“ с уточнение



- Дори, че си тук → Дори че си тук



Забравена втора запетая при вметнат израз



- Той, разбира се ще участва → Той, разбира се, ще участва



Допълнителна помощ: къде да проверим?



Официалният правописен речник на БАН



Онлайн редактори и текстови коректори



Ако не си сигурен – промени изречението така, че пунктуацията да стане очевидна. Или го кажи на глас – паузите в речта често подсказват нуждата от запетая, пише Actuano.