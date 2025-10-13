ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Да сложим или да не сложим запетая?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:58Коментари (0)38
©
Може и да изглежда като дребен знак, но запетаята често решава съдбата на изречението. Понякога – и на човека. Не вярвате? Помислете за следното: "Да се обеси, не да се помилва“ и "Да се обеси не, да се помилва“. Само една запетая, а две напълно противоположни значения.

Запетаята е не само част от правописа, тя е и критично важен елемент от стила, яснотата и дори… етикета в писмената комуникация.

Запетаята е препинателен знак, използван за отделяне на самостоятелни части в изречението или на прости изречения, свързани в сложно. Тя изпълнява две основни функции:

- разделя елементи, които иначе биха се слели в смислов хаос;

- огражда поясняващи или вметнати изрази, които не са част от основното изказване.

- подрежда думите по такъв начин, че читателят да ги "чуе“ правилно.

Кога точно се поставя запетая?

1. В просто изречение

При еднородни части без съюз:

- Масата, столът, шкафът бяха в безпорядък.

Обособени части (най-често описателни):

 - Детето, облечено в синя тениска, тичаше след топката.

Повторени думи:

 - Той беше уморен, уморен до безумие.

Вметнати изрази:

 - Изглежда, няма да успеем навреме.

Но: Ако вметнатата част е след едносричен съюз, напр. "и“, "а“, запетая не се поставя:

- И разбира се ще се върне.

2. В сложно съчинено изречение

Когато липсва съюз (безсъюзна връзка):

 - Излезе, спря, погледна към небето.

При двойни съюзи:

 - Нито ти, нито аз ще бъдем там.

Пред противителни съюзи:

 - Опита се да отговори, но замълча.

3. В сложно съставно изречение

При подчинени определителни изречения:

 - Човекът, който стоеше до вратата, изчезна.

С подчинени обстоятелствени за време, начин, причина:

 - Ще тръгнем, щом се върнат.

Съюзите "който“, "както“, "защото“, "тъй като“:

- Той каза, че не знае.

Изключение: Не се слага запетая, ако пред съюза има отрицание или пояснителна дума:

- Той каза не че не иска, а че не може.

Най-честите грешки с поставянето на запетая

Пропусната запетая пред втория елемент от двойните съюзи

- И аз и ти ще бъдем поканени → И аз, и ти ще бъдем поканени

Погрешна запетая пред "че“ в сложни съюзи

 - Въпреки, че закъснях → Въпреки че закъснях

Липса на запетая при пояснение чрез "или“

- Портокалите или цитрусите съдържат витамин C → запетая, ако       пояснява

Погрешна запетая пред съюз "че“ с уточнение 

 - Дори, че си тук → Дори че си тук

Забравена втора запетая при вметнат израз

 - Той, разбира се ще участва → Той, разбира се, ще участва

Допълнителна помощ: къде да проверим?

Официалният правописен речник на БАН

Онлайн редактори и текстови коректори

Ако не си сигурен – промени изречението така, че пунктуацията да стане очевидна. Или го кажи на глас – паузите в речта често подсказват нуждата от запетая, пише Actuano.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
До 50 грама ракия на ден и то със слата
10:51 / 13.10.2025
Важните изследвания след 45 г., които могат да ни спасят живота
10:50 / 13.10.2025
Удря ни силна магнитна буря
10:42 / 13.10.2025
Юлиан Костов застава срещу Ники Кънчев в битка за зрители
08:47 / 13.10.2025
Наша актриса ще черпи днес
08:30 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от др...
20:14 / 12.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
14:10 / 11.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
19:31 / 11.10.2025
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
13:26 / 11.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ВК Марица, сезон 2025/2026
Художествена гимнастика - състезания и подготовка
Съмнения за купуване на гласове в пазарджишкото село Огняново
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: