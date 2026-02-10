ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Д-р Томова с интересни факти за китайската Нова година
На празника възрастните даряват на децата червени пликове с пари, което символизира предаване на късмет и благословия. Фойерверките пък прогонват злите духове. Танците на дракони и лъвове символизират мощ и късмет, обясни д-р Томова.
Смята се, че китайският календар е древна астрологическа система, приета и днес. Една от легендите разказва, че преди да се пренесе в отвъдното, Буда кани всички животни и по реда, по който те идват, се подреждат годините в календара.
"Един от най-разпространените митове пък разказва, че императорът решил да създаде зодиакална система, основана на животни. Поканил всички животни да участват в надпревара и редът, в който те преминали някаква река и се явили в императорския двор, определил последователността им в зодиака. Така всеки 12-годишен цикъл започва с Годината на плъха и завършва с Годината на прасето.
Съществуват много подобни приказки, които подчертават характерните качества на всяко животно като причина за мястото му в този зодиак“, разказа д-р Томова.
Настоящата Година на коня се смята за мощен период на движение, промяна, разгръщане. "Тя се идентифицира с енергия и действие. Много бурна, продуктивна, управлявана именно от огнения елемент, който засилва емоцията, импулсивността. Предполагат се смели решения“, поясни д-р Юлияна Томова.
Характеристиките на зодиаците ги определят като подходящи за раждане или недобри за инвестиции например.
"Дори в съвременния свят тези вярвания по някакъв начин влияят върху хората. Има много символика, навлязла в живота им“, допълни гостът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Рожденият ден на Христо Стоичков - празник за чудо и приказ
16:17 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Телевизиите се разбраха за зрителите, "Капките" далече от "Ергенъ...
08:56 / 10.02.2026
Изненадващ ход: Нови водещи на сутрешния блок на bTV
08:10 / 10.02.2026
Родена е на днешния ден в Търговище, но става звезда в града, кой...
17:35 / 09.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS