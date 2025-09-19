ИЗПРАТИ НОВИНА
Д-р Емилова за ефектите от операциите на стомаха: Няма кой да резорбира. Скоро тези хора ги виждаме още по-пълни
Автор: Десислава Томева 15:11Коментари (0)942
© bTV
Положителните резултати, ако сме прилагали плодолечение или лечебно гладуване? Отговорите на тези и други въпроси, свързани с храненето дава експертът д-р Емилова. Експертът категорично отрича добрите ефекти от инжекциите за отслабване или нашумелите сред звездите операции на стомаха.

"Един път в седмицата може да пиете четири чая за деня и три пъти да ядете плодове. Редуват се чай-плод-чай-плод. Плодовете първите дни могат да бъдат 2-3 килограма и повече, след това оставаме на около килограм, килоград и половина плодове, за да може в началото започват да се разграждат много кисели продукти-отрови. Ако ядем повече плодове, ще имаме по-алкална реакция на тялото. Понася се по-леко от организма“, дава рецептата си д-р Емилова в предаването "Преди обед“ по bTV.

Лечебният ефект при голям човек започва след 8-10 ден от началото на програмата, тогава стартира лечението на всички органи и системи. За очи и уши лечението започва след 15 ден от началото на програмата, уточнява експертът.

Д-р Емилова отрича инжекциите, които се поставят за отслабване, ако после се върнете към хранителния си режим, губите всякакъв ефект. За операциите на стомаха е още по-крайна:

"Дори да отрежете почти целия си стомах, няма да има кой да резорбира витамини, ензими, минерални соли, микроелементи, антиоксидантни, пигментни и антиракови вещества. Всичко това се случва в стомаха и скоро същите тези хора отново ги виждаме още по-пълни“.

Програмите на д-р Емилова се прилагат след куп предварителни изследвания по 50 показатели. Прави се ехограф на коремни органи, на млечни жлези, щитовидна жлеза, дори, ако се налага и туморни маркери, доплерови тестове. Избират се само подходящи за лечението пациенти.

Пример за положителния ефект от програмите дава пациент. Още 25-годишна Златка Кирова получава "присъдата“, че няма да може да има деца…Запушени тръби, няма проводимост-диагнозата на гинеколога. Съвет-мислете за осиновяване. След 6-7 плодолечения идва първото, след него и още две здрави бебета. Наричат ги "гладните бебета“. До ден днешен семейството продължава да се подлага на режимите на д-р Емилова. Съпругът по-рядко, но Златка и децата спазват препоръките.

"Големият ми син е на 18 години и до днес никога антибиотик не е пил. Малкият също не е пил, на средният му се наложи, но като цяло са изключително здрави деца. Оплакват се само, че не изпускат училище, защото все са здрави“., споделя майката на трима синове.

Д-р Емилова обяснява, че нейните режими се прилагат при децата под строгия контрол на родителите. Тя препоръчва и премахване на третата сливица като гарант за добро здраве.







