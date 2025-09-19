ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Д-р Емилова за ефектите от операциите на стомаха: Няма кой да резорбира. Скоро тези хора ги виждаме още по-пълни
"Един път в седмицата може да пиете четири чая за деня и три пъти да ядете плодове. Редуват се чай-плод-чай-плод. Плодовете първите дни могат да бъдат 2-3 килограма и повече, след това оставаме на около килограм, килоград и половина плодове, за да може в началото започват да се разграждат много кисели продукти-отрови. Ако ядем повече плодове, ще имаме по-алкална реакция на тялото. Понася се по-леко от организма“, дава рецептата си д-р Емилова в предаването "Преди обед“ по bTV.
Лечебният ефект при голям човек започва след 8-10 ден от началото на програмата, тогава стартира лечението на всички органи и системи. За очи и уши лечението започва след 15 ден от началото на програмата, уточнява експертът.
Д-р Емилова отрича инжекциите, които се поставят за отслабване, ако после се върнете към хранителния си режим, губите всякакъв ефект. За операциите на стомаха е още по-крайна:
"Дори да отрежете почти целия си стомах, няма да има кой да резорбира витамини, ензими, минерални соли, микроелементи, антиоксидантни, пигментни и антиракови вещества. Всичко това се случва в стомаха и скоро същите тези хора отново ги виждаме още по-пълни“.
Програмите на д-р Емилова се прилагат след куп предварителни изследвания по 50 показатели. Прави се ехограф на коремни органи, на млечни жлези, щитовидна жлеза, дори, ако се налага и туморни маркери, доплерови тестове. Избират се само подходящи за лечението пациенти.
Пример за положителния ефект от програмите дава пациент. Още 25-годишна Златка Кирова получава "присъдата“, че няма да може да има деца…Запушени тръби, няма проводимост-диагнозата на гинеколога. Съвет-мислете за осиновяване. След 6-7 плодолечения идва първото, след него и още две здрави бебета. Наричат ги "гладните бебета“. До ден днешен семейството продължава да се подлага на режимите на д-р Емилова. Съпругът по-рядко, но Златка и децата спазват препоръките.
"Големият ми син е на 18 години и до днес никога антибиотик не е пил. Малкият също не е пил, на средният му се наложи, но като цяло са изключително здрави деца. Оплакват се само, че не изпускат училище, защото все са здрави“., споделя майката на трима синове.
Д-р Емилова обяснява, че нейните режими се прилагат при децата под строгия контрол на родителите. Тя препоръчва и премахване на третата сливица като гарант за добро здраве.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Напълно неочаквана звездна раздяла
13:45 / 19.09.2025
21-годишна от Пловдив стана "Кралица свят 2025"
12:00 / 19.09.2025
Най-строгият в журито на "България търси талант" натиска без коле...
10:51 / 19.09.2025
Пловдивчани обръщат играта в "Ергенът"
12:02 / 19.09.2025
Необичайна изненада за зрителите
08:25 / 19.09.2025
7.5 по Рихтер разтърси Камчатка
22:28 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Кои уреди за изключим при гръмотевична буря?
09:07 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS