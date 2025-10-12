ИЗПРАТИ НОВИНА
Църковният празник на 13 октомври - какви са забраните
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:45Коментари (0)177
©
Утре, 13 октомври, вярващите честват деня на паметта на светите мъченици Карп, Папила и Агатоника. Ето какви са традициите и обичаите, свързани с този църковен празник - какво трябва и не трябва да се прави утре.

История на празника на 13 октомври

Карп е бил епископ на град Тиатир (Мала Азия). Той ревностно проповядвал Евангелието, обръщал езичниците в християнството, изобличал идолопоклонството и призовавал хората да се откажат от жертвоприношенията на езическите богове. Заради това е бил заловен по време на императорските гонения (вероятно по времето на Деций или Валериан), жестоко измъчван и принуден да се отрече от Христос. Карп останал непоколебим, смело свидетелствал за вярата си, за което бил осъден на смърт.

Папила бил дякон и помощник на Карп. Той също така открито изповядвал християнството и помагал на епископа в пастирското му служение. Когато Карп бил арестуван, Папила доброволно се явил на властите, за да сподели съдбата на своя духовен наставник. Той бил подложен на жестоки мъчения, но не се сломил и не принесъл жертви на идоли. Заедно с Карп той приел мъченическа смърт.

Агатоника била благочестива християнка от богато семейство. Тя открито подкрепяла мъчениците, вдъхновявала ги и самата изповядвала вярата си пред палачите. Заради това била арестувана. Въпреки заплахите и мъченията, тя не се отрекла от Христос. В крайна сметка Агатоника била екзекутирана заедно с Карп и Папила. 

Какво да не правите на 13 октомври?

Не бива да започвате нови неща - всяко ново начинание няма да има Божията благословия и може да завърши с неуспех.

На момичетата било забранено да отказват сватовници - отказът се смятал за "неуважително“ и можел да доведе до това момичето да остане стара мома.

На този ден е добре да не участвате в скандали и конфликти - всяка кавга ще се проточи дълго време, а помирението ще бъде трудно.

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:

- южен вятър - вещае топла зима;

- ако първият сняг вече е паднал - зимата ще бъде ранна и студена;

- силен вятър - очаквайте ветровита зима;

- вали дъжд и облачно време - дълга есен;

По традиция на този ден трябва да се приключи всяка есенна работа. Предците ни са казвали: "Както духа Карпа, такава ще бъде и зимата.“







