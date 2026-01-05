© Инстаграм С чувство за хумор Николаос Цитиридис започна новата година. В клип, публикуван в социалните мрежи, той разказа, че днес е посетил фитнес за първи път през годината, качил се е на кантара и е осъзнал суровата истина.



"Приятели, за много години, а днес, 5 януари, отидох на фитнес за първи път тази година и се притеглих, видях колко тежа и осъзнах, че "Нова година - старото ми аз", защото съм 100 кила отново.



Е** му майката. Айде, бъдете живи и здрави и а не забравяйте, че дебелеенето не става между Коледа и Нова година. А между Нова година и Коледа", казва Цитиридис в клипа си.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.