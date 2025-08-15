Чудесата на Бачковския манастир, които нямат обяснение и до днес

© Plovdiv24.bg Запознайте се с историята на Елена Попова и чудото й, свързано с Бачковския манастир "Успение Богородично", който днес чества тържествено храмовия си празник навръх Голяма Богородица. Историята е отпреди години, но духовниците от храма я споделят за първи път сега.



Елена Попова е тежко болна и въпреки усилията на лекарите състоянието й не се подобрява. Жената е закарана в Смолянската болница, но се влошава и в крайна сметка умира. След преглед е обявена за мъртва и тялото й е свалено в моргата на лечебното заведение. Близките на Елена са уведомени за кончината й. Дъщерята на починалата, Росица, отива в моргата, за да вземе тялото на майка си за предстоящото погребение.



Бачковската чудотворна икона на Пресвета Богородица цери искрено вярващите



Докато се суети около починалата Елена, Росица забелязва, че палецът на ръката на майка й трепва. Жената вика веднага медицинския персонал, който установява, че Елена е жива. След приложени процедури жената е върната към живот.



Лекарите не могат да намерят научно обяснения какво се е случило. За тях Елена е починала, поради което е и пратена в моргата, след което незнайно как оживява отново.



Жена възкръсва от моргата в Смолян след съновидение за Бачковската обител



Елена не само възкръсва, но и се възстановява напълно. Когато това се случва, жената отива в Бачковския манастир "Успение Богородично". Среща се с тогавашния му игумен Филарет, по-късно Видински митрополит, и споделя, че по времето, когато е била приета за мъртва, е видяла сън, в който е била в двора на манастира. Там, върху зелена морава, е имало бяло агне. Възкръсналата тълкува съня си като отправено към нея желание да посвети живота си на Бачковската обител.



Игуменът приема молбата й и баба Елена, както започват да я наричат, остава до смъртта си в манастира, работейки дълго като игуменарчик (най-близка помощничка на игумена - б.а.), а след като изнемощява, е оставена да пребивава в обителта. Към края на живота си баба Елена приема монашество под името Евдокия, както се и упокоява. Погребана е в манастирското гробище.



Възкръсването на баба Елена не е единственото чудо, свързано с Баковския манастир. В светата обител разказват за още много други случаи, в които силна вяра и молитва са помогнали.



Особен център на манастирския духовен живот е поклонението и почитта към Бачковската чудотворна икона на Пресвета Богородица. Иконата е на територията на манастира най-вероятно от времето на неговото основаване и винаги е оставала център на вниманието на монаси, вярващи и просто посетители. А чудодейните изцеления, свързани със свещеното изображение и искрената вяра, са много.



Йеродякон Михаил страда от душевно разстройство, но това не го спира да изпълнява задълженията си в храма. Веднъж по време на богослужение, седейки на обичайното си място недалеч от Чудотворната икона на Света Богородица, изведнъж почувства дясната му страна да се облива в благодатни тръпки от главата до стъпалото.



Обърнал се към иконата на Светата Майка и прошепнал: "Майчице, Богородице, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти!". Отново за втори път почувствал същите благодатни тръпки на дясната страна на тялото си. След случилото се се почувствал значително по-добре психически.



Три месеца по-късно, отново по време на богослужение, дякон Михаил стоял със свещника в преклонение пред царската икона на Иисус Христос на иконостаса. С духовните си очи вижда под купола на църквата сноп искрящи лъчи. Виждайки това, казва в сърцето си: "Господи, имам нужда от Теб, слез над мене!". Тогава снопът се спуснал искрящ над него и той усетил с цялото си тяло благодатни тръпки, по-силни от първите, получени пред иконата на Света Богородица.



След чудото дякон Михаил се почувствал още по-добре душевно, върнал се здравият и нормален сън и всякакви лоши мисли, които го спохождали преди, престанали.



Отец Михаил продължава дълги години в добро здраве да изпълнява дяконското си служение в Бачковската обител.



Но с това далеч не свършват чудесата в светата обител. Докато дякон Михаил си стоял пред манастира, към него се приближили две жени. Едната e леля Олга от Асеновград, а втората жена, доста по-млада, се казва Маруда. Жените споделят, че Маруда има рак на носа, и го помолили да отиде с тях до Клувията (мястото, където е била скрита чудодейната икона - б.а.), за да се помолят всички заедно за излекуването й.



Когато стигнали местността, се изкачват до малката пещера, където иконата е намерена, събират се с известна трудност в тясното пространство и започват да се молят. Всеки се моли в сърцето си, а дяконът мълви: "Майчице, Богородице, не допускай децата й да останат сирачета!".



След няколко минути в молитва Маруда усеща, че силата на изцелението идва от страната на дякон Михаил. След като се връщат, а били на Клувията преди обяд, Маруда се отправя за Пловдив, където трябва да я изследват окончателно и насрочат датата за операция за отстраняване на тумора. При изследването лекарите остават учудени, че няма не само тумор, но и установените по-рано негови разсейки.



Удивените медици питат жената какво е правила, лекувала ли се е с нещо, на което щастливата майка отговаря, че единствено се е помолила на Света Богородица на мястото на намирането на Чудотворната Бачковска икона.



Богородица избавя 40-годишен от алкохол и наркотици



Многобройни са чудесата, случващи се и в троянския манастир "Успение Богородично", който също днес чества храмовия си празник. Свързани са с чудотворната икона в обителта на Богородица Троеручица и са най-много за чадородие, но има и много други.



"Мъж на около 40 години дойде един ден в манастира. Беше в много тежко психическо състояние. Сподели, че злоупотребявал с алкохол и наркотици. Това го довело до много тъжно и жалко състояние. Но слава богу, след като дойде сам при Божията майка, помоли се и се покая, пожелавайки да се поправи, Божията майка му подаде ръка и го изтегли от бездната, в която беше попаднал. Сега той е един прекрасен мъж, който работи, скоро ще създаде семейство. Вижте за каква промяна става въпрос. И когато видиш с очите си подобно нещо, разбираш, че е прав Малкият принц, като казва, че най-важните неща са невидими за очите", разказва пред "България Днес" архимандрит Стефан от Троянския манастир.