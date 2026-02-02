ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Чуденката за пръстена на Ани Салич продължава
Новинарката, която води централната емисия по Нова тв с Николай Дойнов, открай време се появява в ефир с двата пръстена. Въпреки това, е трудно да се каже дали единият пръстен е от нашумелите в последно време умни устройства, които следят здравето и ежедневната активност.
Различните сензори на смарт пръстените събират данни за пулс и сърдечен ритъм, сън и качество на съня, физическа активност и стъпки, стрес и възстановяване, телесна температура и други. Устройството изпраща данните към телефона, в който приложение ги анализира и показва.
Подобно устройство би било полезно за човек с натоварен режим. А журналистката, която на 22 април ще празнува 57-мия си рожден ден, от години работи на пълни обороти и навярно ежедневието й е доста забързано. Не е ясно със сигурност дали пръстенът й е смарт устройство, но повече прилича на елегантно бижу в изчистен класически стил.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3218
|
|предишна страница [ 1/537 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Силвена Роу: Станах баба на близнаци
11:01 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Избраха гласа, който ще представи България на "Евровизия 2026"
08:12 / 01.02.2026
Натали Трифонова се завръща на пловдивската сцена
20:05 / 31.01.2026
Попфолк певица се отказа от секса
19:05 / 31.01.2026
Тони Димитрова пази в тайна младото си гадже
16:03 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS