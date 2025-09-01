ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Човекът, който започна най-опустошителната война в историята на човечеството
В края на август 1939 г. високопоставеният нацист Райнхард Хайдрих заявява: "Фюрерът има нужда от причина за започване на войната“. Решението е инсцениране на поредица от гранични нападения, които да бъдат приписани на поляците. Най-важната част от операцията е атаката срещу германската радиостанция в Глайвиц.
Нападението е ръководено от 28-годишния офицер от СС Алфред Науйокс. На 31 август 1939 г. той получава телефонно обаждане в хотел "Горна Шлезия“. Кодовите думи "Баба почина“ означават, че операцията започва. Под негово командване шестима мъже нахлуват в радиостанцията и излъчват четириминутно обръщение на полски език, завършващо с думите: "Да живее Полша!“.
Технически проблеми обаче осуетяват пропагандния ефект – съобщението е чуто само в района на Глайвиц. Въпреки това германските медии веднага разпространяват версията, че поляци са нападнали радиостанцията. На следващата сутрин Хитлер обявява пред Райхстага, че Германия е "принудена да отвърне на удара“. Малко по-късно Вермахтът нахлува в Полша.
След "успеха“ на операцията Науйокс е издигнат и оглавява Техническия отдел на Главното управление по сигурността на Райха, където отговаря за фалшифициране на банкноти, производство на експлозиви и разузнавателни операции. По-късно е замесен в отвличането на британски агенти в Холандия.
През 1942 г. е обвинен в корупция и изпратен на Източния фронт, но скоро получава нови постове – в Белгия и по-късно в Дания, където организира атентати срещу политически противници. През октомври 1944 г. е пленен от британски войници в Белгия.
Науйокс свидетелства на Нюрнбергските процеси, където признава ролята си в Глайвиц, но прехвърля основната вина върху вече покойния Хайдрих. След това е предаден на Дания, където е осъден през 1949 г. на 15 години затвор, по-късно намалени на 5. Още през 1950 г. обаче е помилван и освободен.
Той се установява първо в Кил, после в Хамбург, където започва бизнес и се жени за четвърти път. През 1960 г. в Лондон излиза неговата биография "Аз съм човекът, който започна Втората световна война“, в чието написване Науйокс участва лично.
Въпреки многократни опити за нови обвинения срещу него, никой процес не довежда до осъждане. На 4 декември 1966 г. Алфред Науйокс умира от инфаркт в Хамбург, едва на 54 години.
Историците го определят като "човека, който започна Втората световна война“ – символ на лъжата и цинизма, с които нацисткият режим оправдава едно от най-кървавите събития в човешката история.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същ...
20:23 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
15:34 / 31.08.2025
Зрители: В този формат не жените, а мъжете са дъно!
15:01 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредит...
12:25 / 31.08.2025
Драго Чая не прилича на себе си, плаши с вида си
10:54 / 31.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
Михаела Филева категорична за сватбата
11:40 / 30.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS