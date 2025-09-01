ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Човекът, който започна най-опустошителната война в историята на човечеството
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:58Коментари (0)59
©
На 31 август 1939 г. германските служби инсценират нападение над радиостанцията в Глайвиц (днес Гливице, Полша), за да оправдаят агресията срещу Полша. Акцията влиза в историята като един от най-циничните пропагандни актове на нацисткия режим, а името на нейния ръководител – Алфред Науйокс – остава завинаги свързано с началото на Втората световна война.

В края на август 1939 г. високопоставеният нацист Райнхард Хайдрих заявява: "Фюрерът има нужда от причина за започване на войната“. Решението е инсцениране на поредица от гранични нападения, които да бъдат приписани на поляците. Най-важната част от операцията е атаката срещу германската радиостанция в Глайвиц.

Нападението е ръководено от 28-годишния офицер от СС Алфред Науйокс. На 31 август 1939 г. той получава телефонно обаждане в хотел "Горна Шлезия“. Кодовите думи "Баба почина“ означават, че операцията започва. Под негово командване шестима мъже нахлуват в радиостанцията и излъчват четириминутно обръщение на полски език, завършващо с думите: "Да живее Полша!“.

Технически проблеми обаче осуетяват пропагандния ефект – съобщението е чуто само в района на Глайвиц. Въпреки това германските медии веднага разпространяват версията, че поляци са нападнали радиостанцията. На следващата сутрин Хитлер обявява пред Райхстага, че Германия е "принудена да отвърне на удара“. Малко по-късно Вермахтът нахлува в Полша.

След "успеха“ на операцията Науйокс е издигнат и оглавява Техническия отдел на Главното управление по сигурността на Райха, където отговаря за фалшифициране на банкноти, производство на експлозиви и разузнавателни операции. По-късно е замесен в отвличането на британски агенти в Холандия.

През 1942 г. е обвинен в корупция и изпратен на Източния фронт, но скоро получава нови постове – в Белгия и по-късно в Дания, където организира атентати срещу политически противници. През октомври 1944 г. е пленен от британски войници в Белгия.

Науйокс свидетелства на Нюрнбергските процеси, където признава ролята си в Глайвиц, но прехвърля основната вина върху вече покойния Хайдрих. След това е предаден на Дания, където е осъден през 1949 г. на 15 години затвор, по-късно намалени на 5. Още през 1950 г. обаче е помилван и освободен.

Той се установява първо в Кил, после в Хамбург, където започва бизнес и се жени за четвърти път. През 1960 г. в Лондон излиза неговата биография "Аз съм човекът, който започна Втората световна война“, в чието написване Науйокс участва лично.

Въпреки многократни опити за нови обвинения срещу него, никой процес не довежда до осъждане. На 4 декември 1966 г. Алфред Науйокс умира от инфаркт в Хамбург, едва на 54 години.

Историците го определят като "човека, който започна Втората световна война“ – символ на лъжата и цинизма, с които нацисткият режим оправдава едно от най-кървавите събития в човешката история.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същ...
20:23 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
15:34 / 31.08.2025
Зрители: В този формат не жените, а мъжете са дъно!
15:01 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредит...
12:25 / 31.08.2025
Драго Чая не прилича на себе си, плаши с вида си
10:54 / 31.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:43 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
10:02 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 август 2025 г.
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 август 2025 г.
08:44 / 30.08.2025
Михаела Филева категорична за сватбата
Михаела Филева категорична за сватбата
11:40 / 30.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: