|Четири мощни изригвания на слънцето в началото на февруари
Събитията са заснети от космическата обсерватория Solar Dynamics Observatory (SDO) и са класифицирани съответно като X1.0, X8.1, X2.8 и X1.6. Най-мощното от тях – X8.1, се нарежда сред най-силните слънчеви изригвания за последните години.
Какво представляват слънчевите изригвания?
Слънчевите изригвания са мощни изблици на радиация, които се освобождават при внезапни енергийни процеси в слънчевата атмосфера. Въпреки внушителната си сила, вредната радиация от тези изригвания не достига земната повърхност и не представлява пряка опасност за хората.
При достатъчно силни изригвания обаче се наблюдават смущения в горните слоеве на атмосферата, където се разпространяват GPS сигналите, радиовълните и част от комуникационните системи. Именно това може да доведе до временни прекъсвания или нестабилност в комуникациите, особено в определени региони на планетата.
Космическото време под засилено наблюдение
За наблюдение и прогноза на подобни явления учените използват данни от NOAA Space Weather Prediction Center, който е официалният източник на правителството на САЩ за прогнози, предупреждения и сигнали, свързани с космическото време, пише Meteo Balkans.
Експертите следят внимателно развитието на слънчевата активност, тъй като подобна серия от мощни изригвания може да бъде съпроводена и от коронални изхвърляния на маса, способни да предизвикат геомагнитни бури и зрелищни полярни сияния при достигане до Земята.
