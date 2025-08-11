ЗАРЕЖДАНЕ...
|Честито на "най-сексапилната певица"
Павлович е родена на 11 август 1991 г. в Айнзиделн, Швейцария, в семейството на сръбските имигранти Миряна Джорджевич и Драгослав Павлович. Родителите ѝ се развеждат, когато Милица е само на три месеца.
Тъй като баща ѝ продължава да работи в Швейцария, тя е отгледана в село Горни Буниброд, близо до Лесковац, от баба си и дядо си по бащина линия, Рада и Владимир Павлович. В интервю от 2019 г. Павлович заявява, че не е говорила с майка си от десет години.
Павлович завършва Музикалното училище "Станисав Бинички“ в Лесковац, а също така взема уроци по пеене от преподавателките по вокални изкуства Александра Радович и Сузана Бранкович. През 2014 г. Павлович получава степен по връзки с обществеността от университета "Мегатренд“.
Наричана е в страната си "най-сексапилната певица".
