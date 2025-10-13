ЗАРЕЖДАНЕ...
|Честито на най-неприятния образ от "Откраднат живот"
Роден е на 13 октомври 1957 г. в Калище, Пернишко. През 80-те години учи актьорско майсторство за куклен театър при професор Николина Георгиева във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“. Завършва специалността "Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на професор Надежда Сейкова през 1986 г.
В началото на 80-те години работи като сценичен работник и осветител в Кюстендилския театър, в който по-късно играе Владиков в "Хъшове“, където си партнира със Стефан Гецов, който също е режисьор.
От 1986 до 1988 г. е актьор в Драматичен театър "Йордан Йовков“ в Добрич. От 1988 до 1989 г. играе в Драматичен театър "Адриана Будевска“ в Бургас.
От 1989 до 2011 г. работи в театър "Българска армия“. Измежду постановките, в които играе, са "Буре Барут“ на Деян Дуковски, "Трамвай Желание“ на Тенеси Уилямс и "Убийството на Гонзаго“ на Недялко Йорданов.
Бинев прави своя дебют като малка роля в ролята на Захария във "Вечери в Антимовския Хан“ през 1988 г. на режисьора Павел Павлов.
През 1991 г. играе главна роля в българския телевизионен филм "Вампир“ в ролята на кметския син Жельо, където си партнира със София Кузева, Невена Коканова, Андрей Баташов, Васил Банов и Люба Алексиева под режисурата на Павел Павлов.
Играл е малки роли във филми и сериали, измежду които "Нощта на самодивите“ (3-та серия от "Полицаи и престъпници“), "Наблюдателя“, "Внукът на дядо Коледа“, "Синята птица“, "Наблюдателя“, "Столичани в повече“, "Секс, лъжи и ТВ: Осем дни в седмицата“ и "Връзки“.
От 2018 г. до 2021 г. придобива популярност в ролята си на бизнесмена Иво Фотев в българския медицински сериал "Откраднат живот“.[5]
През 2019 г. играе бащата на Весела Тотева в българския игрален филм "Доза щастие“ под режисурата на Яна Титова, заедно със Силвия Лулчева, която играе майката на Весела.
В същата година участва в късометражни филми, измежду които "Самсара“, "Стъпки“, "Чакалнята“, "От другата страна“ и "Божоле“, където си партнира с Диана Димитрова и Дарин Ангелов.[6]
През 2021 г. влиза в ролята на разказвач в документалния филм "Малката маркиза“ на режисьора Станислав Дончев.[7]
От 2022 г. играе в българския сериал "Лъжите в нас“ в ролята на Щерю.[8][9][10] В същата година се снима във филма "Диада“ на режисьорката Яна Титова, който излиза по кината на 10 ноември 2023 г.
Бинев започва кариерата си в дублажа в началото на 90-те години, а първият сериал, за който дава гласа си, е австралийски. Едни от ранните му сериали са "Тумай и слонът“, който също е австралийска продукция, и "Дързост и красота“ през 1993 г.[11]
След 2009 г. озвучава и множество турски сериали, сред които са "Мечтатели“, "Дъщеря ми“, "Брак с чужденец“, "Великолепният век“, "Езел“, "Ифет“, "Всяка твоя сълза“, "Златно момче“, "Лабиринт към щастието" и други.
Той е дикторът на българския сериал "Дървото на живота“, излъчен по TV7 от март до декември 2013 г.
Освен във войсоувър дублажи, участва и в заглавия с нахсинхронен дублаж като "Играта на играчките“, "Круд“, "Невероятното пътешествие на гигантската круша“, "Покемон: Детектив Пикачу“ и "Момчето и чаплата“.
Бинев печели първа награда за най-добър млад актьор на прегледа за детско-юношеска драма и театър в Търговище и трета награда на четвъртия национален преглед на българската драма и театър.[3]
През 2006 г. получава номинация за наградата "Икар“ в категория "най-добър дублаж“ (тогава наричана "Златен глас“) за дублажа на "Изгубени“ и "От местопрестъплението: Маями“ (на церемонията подзаглавието е сгрешено с "Лас Вегас“). Другите номинирани са Борис Чернев за "Клъцни/Срежи“ и "Изгубени“, и Венета Зюмбюлева за "Отдаденост“ и "Всички обичат Реймънд“. Печели Венета Зюмбюлева.
През 2007 г. е номиниран за дублажа на "Франк Рива“ и "Бягство от затвора“. Другите номинирани са Таня Димитрова за "Мърфи Браун“ и "Спешно отделение“, Елена Русалиева за "Изгубени“ и "Отчаяни съпруги“, и Борис Чернев за "Бягство от затвора“ и "Изгубени“. Печели Таня Димитрова.[12]
През 2008 г. отново е номиниран, този път за дублажа на "От местопрестъплението: Маями“. Другите номинирани са Даниел Цочев за "Д-р Хаус“ и Елена Русалиева за "Грозната Бети“. Печели Даниел Цочев.[13]
На 27 март 2010 г. печели наградата за дублажа на "Брак с чужденец“. Другите номинирани са Александър Воронов и Любомир Младенов за "Моите мили съседи“.
На 1 февруари 2024 г. е номиниран за пети път. Номинацията е за Кязъм Шанлъ в турския сериал "Златно момче“, излъчван по bTV.[15] Другите номинирани са Александър Митрев за ролята на Торфин в "Духове“, Георги Георгиев – Гого за Майкъл Корлеоне в "Кръстникът, Кода: Смъртта на Майкъл Корлеоне“ и Камен Асенов за Уили Уонка в "Уонка“. Получава втората си награда на 27 март.
От 1997 г. е обвързан с актрисата Силвия Лулчева, с която имат дъщеря. Двамата се запознават по време на дублажа на сериала "Незабравима“ за Нова телевизия.
