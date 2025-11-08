ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Честито на имениците на днешния голям празник
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:00Коментари (0)137
©
На 8 ноември православните вярващи празнуват големия църковен празник на Събора на Архангел Михаил Св. мчк Ангел Лерински, по-известен като Архангеловден. Според Григорианския календар честването на празника винаги се пада на 8 ноември. Датата не е избрана случайно. В древността ноември е бил деветият месец от годината и е символизирал деветте ангелски чина. Осмият ден е избран, защото на Страшния съд ангелският съд ще се състои на осмия ден. През 2025 г. честването на празника се пада в събота.

Архангел Михаил се смята за най-страховития ангел в Господното войнство. Празник в негова чест е установен през IV век. 

За вярващите този празник е наистина специален. Църквата поставя Арханел Михаил начело на Небесното войнство. Именно той влиза в битка със Сатана и спечели победата над него. Той е защитник, който пази всички. Неговата основна задача е да пази смъртните пред Всевишния. Архангел Михаил е и защитник от злото, злодеите, войната, враговете и всичко, което може да донесе смърт. 

Този ден се свързва със следните народни знаци. След Архангеловден земята започва да замръзва и настъпва зима. Ако има много сняг на този ден, вярва се, че ще има сняг и на Великден. Ако има слана сутринта, това означава, че ще има много сняг през декември и януари. Ако сутринта има мъгла, очаквайте затопляне. Слънчев и топъл ден на Архангеловден означава, че зимата ще бъде мразовита. Ако по иглолистните дървета почти няма шишарки, очаквайте топла зима. Мокрият сняг означава дъждовна зима.

По традиция, на Aрхалгеловден хората са се веселили и са ходили на гости. На празничната трапеза трябва да има много различни ястия. Съществувало дори поверие, че колкото повече ястия има, толкова по-щастлив ще бъде Архангел Михаил и толкова повече ще помага на семейството.

На този ден трапезата трябва да е обилна и да се ядат вкусни ястия, защото след седмица щял да започне Коледният (Филипов) пост. 

На този празник Църквата е установила няколко забрани. Човек не трябва да отказва помощ на другите. Не трябва да извършвате тежка физическа работа или домакинска работа. Забранено е да си миете косата, за да не си измиете ума си. Не бива да използвате нож или други остри предмети, защото можете да си навлечете гнева на Архангел Михаил. Забранено е да се проклина и да се мамят другите. Най-добрият начин да прекарате този ден е да отидете на църква или да прочете молитвата към архангела у дома.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Пловдивски адвокат след посещение в мол: Голям резил, отнесох дос...
15:56 / 07.11.2025
Венета Райкова се завръща на екран
15:49 / 07.11.2025
Сестри? Не, майка и дъщеря
15:20 / 07.11.2025
Маги Гигова: Ако не си подготвен, можеш да получиш височинна боле...
14:56 / 07.11.2025
Всички в цяло село носят една фамилия и се разпознават по прякори...
10:12 / 07.11.2025
След Мария Бакалова отново красива актриса е новата на Валери Гри...
08:53 / 07.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
15:07 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
12:00 / 06.11.2025
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Саботаж на рали "Пампорово"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Мигрантски натиск към България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: