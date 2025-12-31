Честито на Радина Боршош!

© Радина Мирославова Боршош-Томашевич е българска актриса. Родена е на 31 декември 1997 г. в София, Република България. Нейният баща е Мирослав Боршош, а майка ѝ е телевизионната журналистка Искра Владимирова.



В средата на 2013 г. започва да се занимава с актьорско майсторство в школата на Малин Кръстев към Младежкия театър "Николай Бинев“.



През май 2016 г. завършва частната езикова гимназия "Дорис Тенеди“ в София и през септември кандидатства в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“. Приета е в класа на Стефан Данаилов и завършва през май 2020 г.



През есента на 2016 г. Боршош дебютира на професионална сцена с ролята на Джейн в постановката "Мери Попинз“ от Памела Травърз и на режисьорката Анастасия Събева.



През есента на 2017 г. първата ѝ роля на сцената на Народния театър "Иван Вазов“ е на Александра в пиесата "Лисичета“ от Лилиан Хелман с режисурата на Бина Харалампиева.



От 10 юли 2020 г. е в трупата на Народния театър "Иван Вазов“, където играе в постановките "Три високи жени“ на Едуард Олби, "Когато гръм удари, как ехото заглъхва“ на Пейо Яворов, "Идеалният мъж“ на Оскар Уайлд, "О, ти, която и да си...“, "Двубой“, "Нова земя“ на Иван Вазов, "Бурята“ на Уилям Шекспир с режисурата на американския режисьор Робърт Уилсън, "Животът е прекрасен“ от Николай Ердман с режисурата на Александър Морфов.



През януари 2020 г. участва в музикалните спектакли в Зала "България“ на Софийската филхармония, измежду които "Love story“ и "Ромео и Жулиета“ в ролята си на Жулиета, където си партнира с Максим Ешкенази в ролята на Ромео.



През ноември 2023 г. участва в пиесата "Оскар и розовата дама“ в Театър 199 "Валентин Стойчев“. През 2013 г. дебютира в телевизията, като играе съученичка на Лиза в осмия епизод на историческия сериал на БНТ 1 "Недадените“, продуциран от баща ѝ Мирослав Боршош.



През лятото на 2019 г. озвучава Принцеса Аврора в българския дублаж на фентъзи филма "Господарка на злото 2“. Озвучава два документални филма в поредицата "БНТ представя“ – "Аз съм Петя“ и "Катя Паскалева: Диалог с мълчанието“.



Честит 28-и рожден ден!