ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Честито на Радина Боршош!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:14Коментари (0)1640
©
Радина Мирославова Боршош-Томашевич е българска актриса. Родена е на 31 декември 1997 г. в София, Република България. Нейният баща е Мирослав Боршош, а майка ѝ е телевизионната журналистка Искра Владимирова.

В средата на 2013 г. започва да се занимава с актьорско майсторство в школата на Малин Кръстев към Младежкия театър "Николай Бинев“.

През май 2016 г. завършва частната езикова гимназия "Дорис Тенеди“ в София и през септември кандидатства в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“. Приета е в класа на Стефан Данаилов и завършва през май 2020 г.

През есента на 2016 г. Боршош дебютира на професионална сцена с ролята на Джейн в постановката "Мери Попинз“ от Памела Травърз и на режисьорката Анастасия Събева.

През есента на 2017 г. първата ѝ роля на сцената на Народния театър "Иван Вазов“ е на Александра в пиесата "Лисичета“ от Лилиан Хелман с режисурата на Бина Харалампиева.

От 10 юли 2020 г. е в трупата на Народния театър "Иван Вазов“, където играе в постановките "Три високи жени“ на Едуард Олби, "Когато гръм удари, как ехото заглъхва“ на Пейо Яворов, "Идеалният мъж“ на Оскар Уайлд, "О, ти, която и да си...“, "Двубой“, "Нова земя“ на Иван Вазов, "Бурята“ на Уилям Шекспир с режисурата на американския режисьор Робърт Уилсън, "Животът е прекрасен“ от Николай Ердман с режисурата на Александър Морфов.

През януари 2020 г. участва в музикалните спектакли в Зала "България“ на Софийската филхармония, измежду които "Love story“ и "Ромео и Жулиета“ в ролята си на Жулиета, където си партнира с Максим Ешкенази в ролята на Ромео.

През ноември 2023 г. участва в пиесата "Оскар и розовата дама“ в Театър 199 "Валентин Стойчев“. През 2013 г. дебютира в телевизията, като играе съученичка на Лиза в осмия епизод на историческия сериал на БНТ 1 "Недадените“, продуциран от баща ѝ Мирослав Боршош.

През лятото на 2019 г. озвучава Принцеса Аврора в българския дублаж на фентъзи филма "Господарка на злото 2“. Озвучава два документални филма в поредицата "БНТ представя“ – "Аз съм Петя“ и "Катя Паскалева: Диалог с мълчанието“.

Честит 28-и рожден ден!


Още по темата: общо новини по темата: 2824
31.12.2025 Хилда Казасян: Не можем да се оправдаваме за всичко с политиката
31.12.2025 Мудева и Батинкова дундуркат бебета
31.12.2025 Дъщерята на Гала: Коремът ми не е от сарми. Бебе номер 2 се готви
31.12.2025 Певица: Това не е вулгарна фотосесия, а доказателство, че годините не са
фактор
31.12.2025 Родена е в София на днешния ден, но фамилията й е изцяло гръцка
30.12.2025 Само на 35 още една от клана Кенеди почина
предишна страница [ 1/471 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Картофите вдигат инсулина, особено когато ги ядем в комбинация с ...
19:40 / 31.12.2025
Дъщерята на Гала: Коремът ми не е от сарми. Бебе номер 2 се готви...
15:05 / 31.12.2025
Родена е в София на днешния ден, но фамилията й е изцяло гръцка
10:15 / 31.12.2025
Синът на Милен Цветков му е одрал кожата
20:08 / 30.12.2025
2026 - Годината на Червения огнен кон, какво означава това
14:57 / 30.12.2025
Ето ги всички кандидати да представят България на "Евровизия" 202...
14:09 / 30.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
12:50 / 29.12.2025
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
09:29 / 29.12.2025
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
10:01 / 29.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Акция "Наглец" на Plovdiv24.bg срещу неправилното паркиране
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: