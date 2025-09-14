ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Честито на Нети!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:46Коментари (0)470
©
Антоанета Добрева, по-известна с артистичния си псевдоним Нети, е българска поп певица и актриса. Родена е на 14 септември 1975 г. в София. Нейните родители са доцентът по физика Светла Добрева и докторът по вътрешни болести Георги Добрев.

През 2019 г. тя разбира, че е била осиновена от тях. В действителност баща ѝ е актьорът Петьо Кръстев, а майка ѝ е Джилда Първанова, която дълги години не могла да се свърже с Нети, тъй като е била погрешно информирана, че осиновителят на детето ѝ е братът на Светла Добрева, а не самата тя.

Като малка учи пиано и участва в Детския радиохор, с диригент Академик Христо Недялков. Занимава се с театър от 1989 г. Първата ѝ роля е в пиесата "Страхотни момичета“, поставена в Народен театър "Иван Вазов“.

През 1994 – 1996 г. работи като модел. През 2000 г. завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ в класа на професор Стефан Данаилов, доцент Илия Добрев и Ивайло Христов с пълно отличие. От същата година постъпва в трупата на Театър "Българска армия“.

Играе в постановките "Таралеж“, "Yesterday“, "Едмънд“, "Колко е важно да бъдеш сериозен“, "Шофьор за дами“, "Абсолвента“, "Ах, този джаз“, "Хоровод“, "Без контрол“, "Колекцията“, "Железният светилник“, "Декамерон“, "Ромео и Жулиета“, "Бандитска опера“, "Кастинг“, "Комедия от грешки“, "Красиви тела“, "Боси в парка“, "Бройкаджията“, "Опасни игри“, "Страхотни момчета“, "Стъпка напред“ и "Оливър“.

На 20 декември 2013 г. в зала "България“ в София под диригентството на Маестро Емил Табаков и с оркестъра на БНР участва в концертно изпълнение на мюзикъла "Вълкът и седемте козлета“ на Александър Владигеров.

Понякога, макар и рядко, Нети участва в нахсинхронните дублажи на анимационни филми. Озвучава Селена Гомес в ролята на принцеса Селения в "Артур и отмъщението на Малтазар“ и "Артур и войната на двата свята“, Ели Кемпър в ролята на Смърфцвете в "Смърфовете: Забравеното селце“, както и Джина Родригез в ролята на Колка в "Малката стъпка“.

На 8 март 2018 г. дебютира в операта "Бохеми“ от Джакомо Пучини, в ролята на Мюзета, в Старозагорската опера. На 26 октомври 2018 г. е премиерата на операта "Хубавата Елена“ от Офенбах, Държавна опера Стара Загора. На 4 юни Нети прави и третата си оперна роля на Серпина, в камерната опера "Слугинята господарка“ от Перголези, в Държавна опера Стара Загора. През 2019 г. защитава магистратура в Национална музикална академия. Осъществила е в турнета в Украйна, Австрия, Германия, Франция, Великобритания, Израел, САЩ и Канада.

През 2020 г. е участвала във втория сезон на "Маскираният певец“ като гост-участник под маската на Розата. През 2001 г. сключва брак с Дони, с когото има дъщеря, родена на 28 март 2011 г.

Честит 50-и рожден ден на прекрасната Нети!







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да В...
19:16 / 14.09.2025
29,99 лева за сандвич на летището
15:04 / 14.09.2025
Туристка: Никога не бих препоръчала това място в Гърция за семейс...
12:42 / 14.09.2025
Анелия: Това ме постави на колене, не бях готова за второ дете
11:09 / 14.09.2025
Кои са немските думи, които използваме най-често в българския ези...
21:28 / 13.09.2025
На 14-ти септември отбелязваме един от 12-те големи християнски п...
21:53 / 13.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Президентски избори 2026 година
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Колективната отбрана на Европа
Арестуваха кмета на Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: