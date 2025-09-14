ЗАРЕЖДАНЕ...
|Честито на Нети!
През 2019 г. тя разбира, че е била осиновена от тях. В действителност баща ѝ е актьорът Петьо Кръстев, а майка ѝ е Джилда Първанова, която дълги години не могла да се свърже с Нети, тъй като е била погрешно информирана, че осиновителят на детето ѝ е братът на Светла Добрева, а не самата тя.
Като малка учи пиано и участва в Детския радиохор, с диригент Академик Христо Недялков. Занимава се с театър от 1989 г. Първата ѝ роля е в пиесата "Страхотни момичета“, поставена в Народен театър "Иван Вазов“.
През 1994 – 1996 г. работи като модел. През 2000 г. завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ в класа на професор Стефан Данаилов, доцент Илия Добрев и Ивайло Христов с пълно отличие. От същата година постъпва в трупата на Театър "Българска армия“.
Играе в постановките "Таралеж“, "Yesterday“, "Едмънд“, "Колко е важно да бъдеш сериозен“, "Шофьор за дами“, "Абсолвента“, "Ах, този джаз“, "Хоровод“, "Без контрол“, "Колекцията“, "Железният светилник“, "Декамерон“, "Ромео и Жулиета“, "Бандитска опера“, "Кастинг“, "Комедия от грешки“, "Красиви тела“, "Боси в парка“, "Бройкаджията“, "Опасни игри“, "Страхотни момчета“, "Стъпка напред“ и "Оливър“.
На 20 декември 2013 г. в зала "България“ в София под диригентството на Маестро Емил Табаков и с оркестъра на БНР участва в концертно изпълнение на мюзикъла "Вълкът и седемте козлета“ на Александър Владигеров.
Понякога, макар и рядко, Нети участва в нахсинхронните дублажи на анимационни филми. Озвучава Селена Гомес в ролята на принцеса Селения в "Артур и отмъщението на Малтазар“ и "Артур и войната на двата свята“, Ели Кемпър в ролята на Смърфцвете в "Смърфовете: Забравеното селце“, както и Джина Родригез в ролята на Колка в "Малката стъпка“.
На 8 март 2018 г. дебютира в операта "Бохеми“ от Джакомо Пучини, в ролята на Мюзета, в Старозагорската опера. На 26 октомври 2018 г. е премиерата на операта "Хубавата Елена“ от Офенбах, Държавна опера Стара Загора. На 4 юни Нети прави и третата си оперна роля на Серпина, в камерната опера "Слугинята господарка“ от Перголези, в Държавна опера Стара Загора. През 2019 г. защитава магистратура в Национална музикална академия. Осъществила е в турнета в Украйна, Австрия, Германия, Франция, Великобритания, Израел, САЩ и Канада.
През 2020 г. е участвала във втория сезон на "Маскираният певец“ като гост-участник под маската на Розата. През 2001 г. сключва брак с Дони, с когото има дъщеря, родена на 28 март 2011 г.
Честит 50-и рожден ден на прекрасната Нети!
