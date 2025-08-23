ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Честито! Редки имена празнуват днес
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:17Коментари (0)278
© Plovdiv24.bg
Свети Ириней Лионски е християнски епископ и виден богослов, един от ранните отци на Църквата. Той е сред онези християнски учени, получили званието "вселенски учител", защото дейността им надхвърлила географските граници и епохата, в която са живели и действали; решаващ е бил приносът им за изграждането на християнското учение и универсалното измерение на Църквата.

Свети Ириней е роден в първата половина на втори век в областта на град Смирна, Мала Азия. Бил ученик първо на Йераполския епископ свети Папий, а после на големия светител Поликарп Смирненски, ученик на самия свети Йоан Богослов. Възприел от учителите си не само важните истини на християнската вяра, но и готовността да проповядва по апостолски тази вяра на всички народи, свети Ириней по-късно ще пише за свети Поликарп: "Аз живо помня всичко, което ми разказваше Поликарп за своите беседи с Йоан Богослов, който говорил за Иисус Хростос, за Неговите чудеса и учения. Поликарп вярно ни предаваше онова, което е чул от очевидеца (Йоан) на Словото на живота (Иисус Христос)... и го записах не на хартия, а в сърцето си".

Високообразованият свети Ириней бил изпратен да проповядва сред малоазийската гръцкоговореща колония в град Лугдунум (днес Лион, Франция). Успешно се противопоставил на ересите на монтанизма и гностицизма. Оставил е ценни богословски трудове, сред които най-значим е "Против ересите". Скоро при гонението на император Марк Аврелий епископът на Лион бил убит и християните единодушно избрали Ириней за епископ. В края на втори  век започнало поредното голямо гонение от император Септимий Север, при което в 202 г. бил убит и свети Ириней.

В този ден е и отданието (т.е. последният ден от попразненството) на празника Успение Богородично, който се отбеляза на 15 август.

Имен ден празнуват: Витан, Вълкадин, Вълко, Вълкан, Въльо, Вълкана.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси ...
20:44 / 22.08.2025
Какво се е случило с лицето на Ваня Червенкова?
20:24 / 22.08.2025
Ако си студент, имаш виза и външен вид можеш да започнеш работа в...
19:06 / 22.08.2025
Защо чешмяната вода по родното Черноморие не е за приходящите тур...
16:19 / 22.08.2025
50-годишна културистка: Грешно е схващането, че диетата е само гл...
13:03 / 22.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкус...
12:47 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
14:13 / 21.08.2025
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ремонтират пловдивския зоопарк
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: