Честито! Хора с редки имена празнуват днес
Автор: Екип Plovdiv24.bg 06:50
© Plovdiv24.bg
На 15 януари честваме паметта на преподобните Павел Тивейски, Гавриил Лесновски и Прохор Пшински.

Честваните преподобни отци на тази дата са живели в различни времена, но ги обединява техният подвижнически живот като християнски отшелници, прекарали в молитва и пост през целия си живот.

Преподобният Павел е първият известен отшелник в историята на християнството. Родом от област Тиваида в Египет, по време на повсеместното гонение при император Деций той се оттеглил в така наречената Източна пустиня в Египет, разположена между Червено море и река Нил.

В скалиста планина в пустинята подвижникът намерил една пещера, в близост до която имало една финикова палма и изворче. В тази пещера се заселил младият християнин и останал цели 90 години там без да напуска това осветено от молитвите му място. Починал на 113 години. Малко преди смъртта му за първи път дошъл да го посети друг велик отшелник - свети Антоний.

Светите Гавриил Лесновски, Прохор Пшински и Йоаким Осоговски са тримата най-известни последователи на свети Йоан Рилски, подвизавали се след неговата кончина. Гавриил бил родом от село Осиче, община Крива Паланка (днес Република Северна Македония).

Възпитан в християнската вяра, той още на младини се уединил в Лесновската планина южно от град Кратово и там се подвизавал в непрестанен труд и молитва. По-късно с помощта на родителите си построил Лесновския манастир, където се събрало братство от монаси. Той ги ръководел в духовния подвиг, но продължил да живее извън обителта в уединение. Упокоил се в началото на XII век, на 15 януари.

Прохор също живял през XI-XII век. Бил родом от Овче поле (Северна Македония). Родителите му го възпитали в православното благочестие и когато възмъжал, Прохор се оттеглил в Козяк планина край река Пшиня (днес в Югоизточна Сърбия). Там той живял като отшелник цели 32 г. След смъртта му на това място построили Пчинския манастир в негова чест.

Можете да честитите на Гавраил, Гавриил, Гаврил, Габриел, Габриела, Гавраила!







