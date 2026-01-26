Цената на златото достигна рекордни нива

© Борсовите цени на златото за първи път в историята надхвърлиха 5000 долара за унция. Цената на февруарския фючърс на златото на Чикагската стокова борса се повиши с 2,25% и достигна пикова стойност от 5091,5 долара за унция, сочат данните от търговията, пише Reuters.



Златото достигна поредния рекорден ниво, среброто и платината също поскъпнаха и достигнаха исторически максимуми. Търсенето на благородни метали се увеличи на фона на спада в доверието към активите в САЩ поради геополитическата напрегнатост и икономическата несигурност.



"Доверието в САЩ и техните активи се разклати, може би завинаги, и това кара хората да инвестират в ценни метали“, смята старшият пазарен анализатор на Capital.com Кайл Рода.



Геополитическото напрежение, като цяло слабият долар, очакванията за облекчаване на политиката на Федералния резерв през тази година – всички тези фактори са неразделна част от макроикономическата тенденция към дедоларизация и влияят върху търсенето на злато, счита вицепрезидентът и старши стратег по метали в Zaner Metals Питър Грант.