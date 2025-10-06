ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Царският внук стана хирург. Мирко Панагюрски е сред най-желаните ергени
Да бъде хирург е детската мечта на Мирко Панагюрски. Подобно на татко си Кубрат младият княз завършва медицина в Университета на Навара. Там той се обучава по обща и коремна хирургия, което е и специалността, в която специализира и с която ще се занимава занапред. Кариерата му е допълнена от международен опит. Той има стаж по кардиоторакална хирургия (хирургия на сърцето, белите дробове и други органи в гръдната кухина б.а.) в болница "Роял Бромптън" в Лондон. Два пъти е издържал и изпита за лиценз в САЩ.
Сега внукът на Симеон Втори започва нов професионален етап в болница "Нуестра Сеньора дел Росарио", престижна частна клиника в Мадрид, управлявана от Конгрегацията на Сестрите на милосърдието "Света Анна". Тя е част и от мрежата на католическите болници, пише "Минаха години".
30-годишният Мирко e един от любимците на испанските издания, които следят историята на българската царска фамилия от години. Хроникьорите го определят като красавеца сред внуците на Симеон и един от най-желаните ергени със синя кръв в Европа. Оказва се обаче, че сърцето на младия доктор е вече заето. От 2 години той има връзка с колежката си Марта Ембид. Младата дама е анестезиолог.
Мирко е много близък с дядо си Симеон и с братовчедите си. Той има двама по-малки братя. Новият доктор е запален спортист любител на сърфа, мотокроса и ските, които практикува от дете.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Първият български актьор, стъпил на сцената на Оскарите, днес ста...
20:09 / 06.10.2025
Ивайла Бакалова с блясково кръщене за малката Вяра
17:06 / 06.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, коят...
15:29 / 06.10.2025
И Петър Дочев напуска bTV?
14:57 / 06.10.2025
Невена Цонева спешно приета в болница в Пловдив
11:13 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS