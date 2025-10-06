Царският внук стана хирург. Мирко Панагюрски е сред най-желаните ергени

© Един от внуците на бившия премиер Симеон Сакскобургготски става хирург. След години на обучение и 5 години като специализант, първородният син на княз Кубрат - Мирко, вече е щатен лекар специалист в престижна болница в Мадрид, като така продължава лекарската традиция в семейството. Доктори са баща му и чичо му Константин Асен.



Да бъде хирург е детската мечта на Мирко Панагюрски. Подобно на татко си Кубрат младият княз завършва медицина в Университета на Навара. Там той се обучава по обща и коремна хирургия, което е и специалността, в която специализира и с която ще се занимава занапред. Кариерата му е допълнена от международен опит. Той има стаж по кардиоторакална хирургия (хирургия на сърцето, белите дробове и други органи в гръдната кухина б.а.) в болница "Роял Бромптън" в Лондон. Два пъти е издържал и изпита за лиценз в САЩ.



Сега внукът на Симеон Втори започва нов професионален етап в болница "Нуестра Сеньора дел Росарио", престижна частна клиника в Мадрид, управлявана от Конгрегацията на Сестрите на милосърдието "Света Анна". Тя е част и от мрежата на католическите болници, пише "Минаха години".



30-годишният Мирко e един от любимците на испанските издания, които следят историята на българската царска фамилия от години. Хроникьорите го определят като красавеца сред внуците на Симеон и един от най-желаните ергени със синя кръв в Европа. Оказва се обаче, че сърцето на младия доктор е вече заето. От 2 години той има връзка с колежката си Марта Ембид. Младата дама е анестезиолог.



Мирко е много близък с дядо си Симеон и с братовчедите си. Той има двама по-малки братя. Новият доктор е запален спортист любител на сърфа, мотокроса и ските, които практикува от дете.