Бутонът за допълнителна центрофуга на пералнята може да ви спести пари от сметките за ток
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:57Коментари (0)168
© Фокус
Къде щяхме да сме без пералнята? Този незаменим уред прави живота ни много по-лесен – чисти дрехи само с натискането на един бутон. Но дали всички знаем как да използваме правилно всички функции на пералнята?

Ново проучване, цитирано от Express, показва, че четирима от десет души използват една и съща програма на пералнята всеки път, защото се объркват от многото опции. Междувременно един единствен бутон може да направи голяма разлика – дори да намали значително сметките за електричество, пише businessnovinite.

Според Райън Адамс, директор на Ati Harrogate, натискането на бутона за допълнително центрофугиране преди сушене значително намалява консумацията на енергия.

"Слагането на мокри дрехи директно в сушилнята кара уреда да работи по-тежко. Допълнителният цикъл на центрофуга отстранява излишната вода и разплита дрехите, което намалява натоварването на сушилнята“, обяснява Адамс. Това позволява на домакинствата да спестят между 29 и 72 паунда годишно.

Експертът посочва и други често срещани грешки:

– Смесване на хавлии и спално бельо в едно пране – тежките артикули увеличават натоварването на пералнята и могат да повредят барабана и лагерите

– Непроверени джобове – монети и ключове могат да причинят сериозни щети на пералнята и сушилнята

– Непочистен филтър на сушилнята – запушеният филтър намалява въздушния поток, кара сушилнята да работи по-усилено и увеличава риска от прегряване







