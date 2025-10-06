ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бунт срещу смартфоните, "тухлите" се завръщат
Мнозина намират алтернатива в така наречените "функционални телефони“ или телефони-тухли. Макар пазарът им да намалява, той все още е значителен – през миналата година около 210 милиона устройства са били продадени в световен мащаб, според данни на Counterpoint Research.
В Европа продажбите са концентрирани основно в Централна и Източна Европа. В развитите икономики нишови производители като Punkt и Light залагат на премиум алтернативи, които се вписват в културното движение срещу икономиката на вниманието.
Швейцарската компания Punkt, основана от Петер Неби през 2008 г., стартира с устройството MP01 – телефон, способен единствено на обаждания и съобщения. През годините моделите еволюират, но запазват минималистичния си дух.
Най-новият MC02 дори е смартфон, но със силен акцент върху поверителността. Приложенията могат да се "изолират“ (sandbox), за да ограничат събирането на лични данни.
Американската компания Light, основана от Кайуей Танг и Джо Холиър, тръгва от инкубатор на Google Creative Lab. Те решават да създадат устройство, което изключва безкрайните потоци от съдържание и рекламите.
Light Phone III е в продажба от тази година, с над 100 000 потребители по света. Цената му е 699 долара, а производителите подчертават, че телефонът е проектиран да издържи 5–10 години. Устройството има черно-бял екран и предлага базови "инструменти“, вместо приложения – от съобщения до навигация.
Финландската HMD Global, която притежава марката Nokia, също вижда възраждане на класическите модели. Популярната кампания #BringBackFlipPhones привлече над 61 милиона потребители в социалните мрежи.
През 2024 г. HMD и Mattel представиха HMD Barbie Phone – сгъваем телефон с минимални функции, без достъп до социални мрежи.
Най-новият им проект – HMD Fuse – е смартфон за деца с постепенно отключване на функциите от родителите. Устройството дори разполага с AI система HarmBlock, която блокира неподходящи изображения.
Според производителите тенденцията се движи от три основни групи: хора, които търсят продуктивност и спокойствие, родители, загрижени за децата си и
потребители, които не желаят да участват в "икономиката на вниманието“.
"Не сме против технологиите – ние сме марка за начин на живот“, казва съоснователят на Light Кайуей Танг.
Големите технологични гиганти едва ли ще "оглупеят“ доброволно, тъй като бизнес моделите им са зависими от данни и ангажираност. Но експерти прогнозират, че потребителското търсене може да ги накара да възприемат нови идеи, особено в сферата на детската безопасност.
"Punkt не е тук, за да стане следващият Apple. Punkt е тук, за да предостави избор“, казва Неби.
В свят, където смартфоните диктуват ритъма на ежедневието, "глупавите телефони“ дават възможност за нещо рядко срещано – съзнателно дистанциране от дигиталния шум.
