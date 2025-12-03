ЗАРЕЖДАНЕ...
|Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
"Един грам живот“ успява да препълва киносалоните в цялата страна и да предизвиква силни емоции у зрителите. Според Атанас Михайлов тайната на успеха не е просто в разказаната история, а в силата на човешкото послание:
"Когато не снимаш просто филм… когато се стремиш да докоснеш сърцата – тогава се случва чудото. Силата на ‘Един грам живот’ е в това, че той прониква в душата. Зрителите не гледат – те съпреживяват.“
След прожекция на филма президентът Румен Радев го определи като силно социално предупреждение:
"Това е оръжие в ръцете на родителите и червена лампа–аларма за всички деца.“
Филмът показва реалността без украса – сурова, болезнена, истинска. Именно тази автентичност го превръща в нещо повече от художествено произведение – в социално послание с важна мисия.
Само през последния уикенд (29–30 ноември) са регистрирани 14 124 зрители, което е 33% увеличение спрямо предходната седмица.
Към 30 ноември общо 49 004 души вече са видели филма и ежедневно споделят своите реакции и преживявания в социалните мрежи.
Десетки хиляди коментари определят лентата като "шедьовър“ и "най-силният български филм на нашето време“.
"Един грам живот“ има ясна цел – да събуди родителите, да предпази децата и да разкрие опасностите, които често идват незабелязано. Филмът отправя предупреждение и призив за осъзнаване, който продължава да отеква силно сред публиката.
