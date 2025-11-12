Българска актриса с гръцко име, играла в култов филм, днес става на 56

© Ирини Антониос Жамбонас е българска актриса, дъщеря на състезателката по тенис на маса Елпиники Жамбон. Родена е на 12 ноември 1969 година. Родителите ѝ напускат родината си през 1944 година, бягайки от хитлеристкия режим, и се установяват в България.



Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в клас на професор Здравко Митков в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ през 1994 г. След това започва работа в "Малък градски театър“ "Зад канала“. Играе и на сцената на "Театър 199“. Първият филм, в който участва, е станалият култов и скандален "Маргарит и Маргарита“.



Има един син от връзката си с Емил Емилов. През далечната 1989 година Ирини Жамбонас е ученичката, която взриви България. В момичето със странна хубост режисьора Николай Волев вижда главната героиня на топ лентата "Маргарит и Маргарита". Ролята сякаш е създадена за нея, а тя е огнена и пламенна.



Честит рожден ден на прекрасната Ирини Жамбонас!