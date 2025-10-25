ЗАРЕЖДАНЕ...
|България досега не бе виждала толкова знаещ ученик в "Стани богат"
Свири на пиано и китара. Не харесва много задължителната литература в училище и гледа психотрилъри. Нека да стискаме палци на Атанас Митрев! Той ще дари спечелената сума за ежегодната кампания на училището му – "Да подарим надежда за Коледа“.
Така бе представен поредният участник в "Златната лига“ на "Стани богат“. Момчето обаче разби всички представи за интелект и логически разсъждения. За съжаление или за щастие - времето не му стигна и ще го видим отново следващата събота - 1 ноември, как ще продължи невероятната си игра си при Ники Кънчев!
