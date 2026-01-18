ИЗПРАТИ НОВИНА
Българин разгневи жители на "най-красивата улица в Англия"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:37
©
Жители на смятаната за "най-красивата улица в Англия“, Arlington Row в селището Бибъри, Котсуолдс, изразиха възмущение, след като разбраха, че български собственик планира да отдава къщата си под наем чрез Airbnb, предава изданието Daily mail.

Българинът Яни Минков е купил имота още през 2012 г., но според местните почти не живее в селото, където средната цена на къща достига около 1,5 млн. паунда. Съседите твърдят, че домът стои празен с години и е можел да бъде семейно жилище, а не туристически обект. Част от тях се оплакват и от допълнителна постройка – тераса върху навес, която според тях е причинила щети.

Мъжът никога не е опитал да сближи с общността. Почти никога го няма. Известен е просто като Българина сред тях.

Недоволството се засилва и заради опасения, че превръщането на къщата в Airbnb ще увеличи още повече туристическия натиск в района.

"Селото вече е пренаселено с туристи. Нуждаем се от повече хора, но които реално да живеят постоянно тук“, коментира един от жителите.

Чрез свой представител Минков заяви, че съжалява за неудобствата и потвърди, че имотът ще бъде отдаван под наем.

Скандалът идва на фона на друг сериозен конфликт на същата улица. Богата турска двойка – Метин Денер и съпругата му Гюлбин – е подложена на критики заради продължителни и шумни ремонти на тяхна къща – паметник на културата от II категория.

По думите на съседи, строителните дейности, започнали през 2023 г., са превърнали живота им в "кошмар“ заради шум, трафик и постоянни нарушения на спокойствието.

Според местните и двата случая са пример за това как покупката на имоти от заможни чужденци, които не живеят постоянно в селото, променя облика и духа на една от най-посещаваните туристически дестинации в Англия.







