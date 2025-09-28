ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
Завеждащ редакция в издателството на Софийския университет (1986-1991) и (1995-2000). Издател и редактор на списание и библиотека "Критика“ (от 1999). Директор на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства в Министерството на културата (1991-1995), а по-късно Началник управление със същото название в министерството (1997-1999). Доктор по журналистика с дисертация на тема "Българският литературен ерос“ (1998).
Основател и първи председател на Българския национален комитет на ИКОМ – Международния съвет на музеите (1999-2005). Доцент по книгоиздаване във Факултета по журналистика и масови комуникации в СУ "Св. Климент Охридски“ (от 2001) и професор (от 2010).
Председател на журито на националната награда за съвременна българска художествена проза "Хеликон“ през 2019 г.
