ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:19 / 28.09.2025Коментари (0)1181
©
Алберт Нисим Бенбасат е български историк на книгата и издател. Роден е в София на 28 септември 1950 година. Завършва специалността "Българска филология“ във Факултет "Славянски филологии“ на Софийския университет "Св. Климент Охридски“ през 1975 г. За кратко време учителства в село Смирненски (днес област Монтана) през учебната 1975-1976 година, след което става уредник в Националния музей на българската литература (1976-1986). Чете лекции във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий“.

Завеждащ редакция в издателството на Софийския университет (1986-1991) и (1995-2000). Издател и редактор на списание и библиотека "Критика“ (от 1999). Директор на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства в Министерството на културата (1991-1995), а по-късно Началник управление със същото название в министерството (1997-1999). Доктор по журналистика с дисертация на тема "Българският литературен ерос“ (1998).

Основател и първи председател на Българския национален комитет на ИКОМ – Международния съвет на музеите (1999-2005). Доцент по книгоиздаване във Факултета по журналистика и масови комуникации в СУ "Св. Климент Охридски“ (от 2001) и професор (от 2010).

Председател на журито на националната награда за съвременна българска художествена проза "Хеликон“ през 2019 г.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Вижте какво се случва в Гърция!
21:02 / 28.09.2025
Велика българка днес става на 64
19:58 / 28.09.2025
Ники Кънчев към волейболистите ни: Сребро с блясък на злато
16:11 / 28.09.2025
Можете да получите сериозни пари, ако решите да продадете стария ...
14:05 / 28.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външ...
12:27 / 28.09.2025
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънку...
10:30 / 28.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
10:30 / 28.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
bTV не може да забрави Бесте Сабри
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
Богат българин даде 120 хиляди лева за една бутилка алкохол
14:36 / 27.09.2025
Веселин Маринов изтегли огромен кредит, влага парите в нов бизнес
Веселин Маринов изтегли огромен кредит, влага парите в нов бизнес
12:37 / 27.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пожари 2025
Национален отбор на България по волейбол
Предметът "Добродетели и религии" в училище
Пожар изпепели покрива на НГПИ "Тревненска школа"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: