Българин е, роден е в София, но нито едно от трите му имена не са български

© Алберт Нисим Бенбасат е български историк на книгата и издател. Роден е в София на 28 септември 1950 година. Завършва специалността "Българска филология“ във Факултет "Славянски филологии“ на Софийския университет "Св. Климент Охридски“ през 1975 г. За кратко време учителства в село Смирненски (днес област Монтана) през учебната 1975-1976 година, след което става уредник в Националния музей на българската литература (1976-1986). Чете лекции във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий“.



Завеждащ редакция в издателството на Софийския университет (1986-1991) и (1995-2000). Издател и редактор на списание и библиотека "Критика“ (от 1999). Директор на Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства в Министерството на културата (1991-1995), а по-късно Началник управление със същото название в министерството (1997-1999). Доктор по журналистика с дисертация на тема "Българският литературен ерос“ (1998).



Основател и първи председател на Българския национален комитет на ИКОМ – Международния съвет на музеите (1999-2005). Доцент по книгоиздаване във Факултета по журналистика и масови комуникации в СУ "Св. Климент Охридски“ (от 2001) и професор (от 2010).



Председател на журито на националната награда за съвременна българска художествена проза "Хеликон“ през 2019 г.