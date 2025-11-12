ЗАРЕЖДАНЕ...
|Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
"Ако погледнем практически нещата, дали ще плащаме в евро или в лева, едва ли някого го притеснява, след като преживяхме махането на нулите преди повече от 20 години. Проблемът е, че цените вече се обуславят спрямо еврото и когато страната въведе валутата, те вече ще са по-високи“, коментира актрисата.
Буковска подчерта, че лично я тревожи как увеличението на цените ще се отрази на бюджета за култура догодина, независимо от вида на използваната финансова единица.
"Противопоставянето на работещите в частния сектор срещу тези в държавния не води към консолидиране на гражданското общество. Основната задача на властите трябва да бъде не да ни разединяват, а да ни обединят, като осигурят сигурност и таван на цените, защото инфлацията вече е в ход“, допълни Буковска пред предаването "Пресечна точка“ по NOVA.
Актрисата сподели и своя личен бойкот срещу Русия.
"Аз бойкотирам Русия. Въпреки, че съм много стабилен шофьор съм и изминавам между 3 и 5 хиляди километра месечно с моя личен автомобил, не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл“, дори да нямам и една капка в резервоара. Винаги зареждам от други места. Това е моят личен протест срещу Русия“, заяви тя.
