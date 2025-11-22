ЗАРЕЖДАНЕ...
|Брук от "Дързост и красота" блесна в София с български обувки
Причината – в сутрешния блок "На кафе“ веднага направиха паралел между звездата от Лос Анджелис и тв водещата Миглена Ангелова. В сериала Брук има цели 15 брака, от които осем с Рич Форестър – рекорд, който дори нашата Миглена Ангелова със своите четири брака не успява да надмине, но достатъчен, за да я нарекат в ефир "американската Миглена“.
Самата Катрин Кели Ланг в реалния живот също няма съвсем спокоен семеен календар. Тя има зад гърба си два брака и три деца – синовете ѝ Джеръми Скот Снайдър, роден през 1990 г., и Джулиан Ланг Снайдър, роден през 1992 г. Те са от първия ѝ съпруг Скот Снайдър. Дъщеря ѝ Зоуи Катрин Д’Андреа, родена през 1997 г., е от втория ѝ съпруг Алекс Д’Андреа. Актрисата има и доведена дъщеря – Даниел Д’Андреа. През 2012 г. Ланг подаде документи за развод след 15 години брак, като причината бяха "непреодолими различия“ – класическата холивудска формулировка, зад която винаги се крие повече, отколкото се казва. През 2018 г. актрисата стана и баба след раждането на внучката ѝ Зума от дъщеря ѝ Зоуи.
Всички присъстващи на събитието в София ахнаха при вида на 64-годишната звезда, която изглежда в перфектна форма. На церемонията Катрин се появи в дълга черна класическа рокля с цепка отпред и силует, който подчертава фигурата ѝ. Но най-неочакваният акцент във визията ѝ се оказаха обувките – модел Astrid на българската марка "Ингилиз“, произведени в Пещера. Обувките струват 700 лв., но в момента са намалени наполовина. Оказва се, че това не е първият път, когато екранната Брук избира български обувки – през септември тя се появи на кинофестивала във Венеция с модел Paula на същия бранд.
В социалните си мрежи Ланг сподели снимки от пристигането си в София, както и от кратката ѝ разходка по жълтите павета. На сцената на Военния клуб тя получи приза "Жена на годината“ в категория "Икона на екрана“. "Да съм в една зала, пълна с толкова блестящи, креативни и смели жени, беше дълбоко смиряващо и невероятно вдъхновяващо“, сподели Катрин след церемонията.
Тя не пропусна и да се обърне към българските си фенове, които са върли почитатели на сериала повече от 30 години: "България, вашата любов и подкрепа през годините са ме докосвали повече, отколкото можете да си представите“.
Американската звезда признава, че търси и други интересни филмови проекти, защото иска да се преоткрие извън ролята в "Дързост и красота“, която я превърна в символ на сапунените опери. Междувременно продължава да участва в сериала. Работният ѝ график включва и продуцентски ангажименти, а от време на време тя се посвещава и на спортни приключения – включително колоездене на дълги разстояния.
