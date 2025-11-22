ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Брук от "Дързост и красота" блесна в София с български обувки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:21Коментари (0)315
©
Холивудската блондинка Катрин Кели Ланг, по-известна на целия свят като Брук Лоугън от хитовия сериал "Дързост и красота“, пристигна преди дни в София. Актрисата бе у нас за церемонията "Жена на годината“ на списание Glamour, която се проведе на 13 ноември във Военния клуб, но вместо просто да мине по червения килим, Ланг предизвика истински медиен шум.

Причината – в сутрешния блок "На кафе“ веднага направиха паралел между звездата от Лос Анджелис и тв водещата Миглена Ангелова. В сериала Брук има цели 15 брака, от които осем с Рич Форестър – рекорд, който дори нашата Миглена Ангелова със своите четири брака не успява да надмине, но достатъчен, за да я нарекат в ефир "американската Миглена“.

Самата Катрин Кели Ланг в реалния живот също няма съвсем спокоен семеен календар. Тя има зад гърба си два брака и три деца – синовете ѝ Джеръми Скот Снайдър, роден през 1990 г., и Джулиан Ланг Снайдър, роден през 1992 г. Те са от първия ѝ съпруг Скот Снайдър. Дъщеря ѝ Зоуи Катрин Д’Андреа, родена през 1997 г., е от втория ѝ съпруг Алекс Д’Андреа. Актрисата има и доведена дъщеря – Даниел Д’Андреа. През 2012 г. Ланг подаде документи за развод след 15 години брак, като причината бяха "непреодолими различия“ – класическата холивудска формулировка, зад която винаги се крие повече, отколкото се казва. През 2018 г. актрисата стана и баба след раждането на внучката ѝ Зума от дъщеря ѝ Зоуи.

Всички присъстващи на събитието в София ахнаха при вида на 64-годишната звезда, която изглежда в перфектна форма. На церемонията Катрин се появи в дълга черна класическа рокля с цепка отпред и силует, който подчертава фигурата ѝ. Но най-неочакваният акцент във визията ѝ се оказаха обувките – модел Astrid на българската марка "Ингилиз“, произведени в Пещера. Обувките струват 700 лв., но в момента са намалени наполовина. Оказва се, че това не е първият път, когато екранната Брук избира български обувки – през септември тя се появи на кинофестивала във Венеция с модел Paula на същия бранд.

В социалните си мрежи Ланг сподели снимки от пристигането си в София, както и от кратката ѝ разходка по жълтите павета. На сцената на Военния клуб тя получи приза "Жена на годината“ в категория "Икона на екрана“. "Да съм в една зала, пълна с толкова блестящи, креативни и смели жени, беше дълбоко смиряващо и невероятно вдъхновяващо“, сподели Катрин след церемонията.

Тя не пропусна и да се обърне към българските си фенове, които са върли почитатели на сериала повече от 30 години: "България, вашата любов и подкрепа през годините са ме докосвали повече, отколкото можете да си представите“.

Американската звезда признава, че търси и други интересни филмови проекти, защото иска да се преоткрие извън ролята в "Дързост и красота“, която я превърна в символ на сапунените опери. Междувременно продължава да участва в сериала. Работният ѝ график включва и продуцентски ангажименти, а от време на време тя се посвещава и на спортни приключения – включително колоездене на дълги разстояния.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Зрители се издразниха на водещия Георги Любенов
14:10 / 22.11.2025
Изкупиха всички билети за Иван и Андрей
13:02 / 22.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
Един от най-противоречивите участници напусна "Игри на волята"
22:55 / 21.11.2025
Биляна Йотовска е новата носителка на титлата "Мисис България Евр...
22:45 / 21.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
09:03 / 22.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Санирането на сградите
Дефиле на младото вино 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: