Брук от "Дързост и красота" блесна в София с български обувки

© Холивудската блондинка Катрин Кели Ланг, по-известна на целия свят като Брук Лоугън от хитовия сериал "Дързост и красота“, пристигна преди дни в София. Актрисата бе у нас за церемонията "Жена на годината“ на списание Glamour, която се проведе на 13 ноември във Военния клуб, но вместо просто да мине по червения килим, Ланг предизвика истински медиен шум.



Причината – в сутрешния блок "На кафе“ веднага направиха паралел между звездата от Лос Анджелис и тв водещата Миглена Ангелова. В сериала Брук има цели 15 брака, от които осем с Рич Форестър – рекорд, който дори нашата Миглена Ангелова със своите четири брака не успява да надмине, но достатъчен, за да я нарекат в ефир "американската Миглена“.



Самата Катрин Кели Ланг в реалния живот също няма съвсем спокоен семеен календар. Тя има зад гърба си два брака и три деца – синовете ѝ Джеръми Скот Снайдър, роден през 1990 г., и Джулиан Ланг Снайдър, роден през 1992 г. Те са от първия ѝ съпруг Скот Снайдър. Дъщеря ѝ Зоуи Катрин Д’Андреа, родена през 1997 г., е от втория ѝ съпруг Алекс Д’Андреа. Актрисата има и доведена дъщеря – Даниел Д’Андреа. През 2012 г. Ланг подаде документи за развод след 15 години брак, като причината бяха "непреодолими различия“ – класическата холивудска формулировка, зад която винаги се крие повече, отколкото се казва. През 2018 г. актрисата стана и баба след раждането на внучката ѝ Зума от дъщеря ѝ Зоуи.



Всички присъстващи на събитието в София ахнаха при вида на 64-годишната звезда, която изглежда в перфектна форма. На церемонията Катрин се появи в дълга черна класическа рокля с цепка отпред и силует, който подчертава фигурата ѝ. Но най-неочакваният акцент във визията ѝ се оказаха обувките – модел Astrid на българската марка "Ингилиз“, произведени в Пещера. Обувките струват 700 лв., но в момента са намалени наполовина. Оказва се, че това не е първият път, когато екранната Брук избира български обувки – през септември тя се появи на кинофестивала във Венеция с модел Paula на същия бранд.



В социалните си мрежи Ланг сподели снимки от пристигането си в София, както и от кратката ѝ разходка по жълтите павета. На сцената на Военния клуб тя получи приза "Жена на годината“ в категория "Икона на екрана“. "Да съм в една зала, пълна с толкова блестящи, креативни и смели жени, беше дълбоко смиряващо и невероятно вдъхновяващо“, сподели Катрин след церемонията.



Тя не пропусна и да се обърне към българските си фенове, които са върли почитатели на сериала повече от 30 години: "България, вашата любов и подкрепа през годините са ме докосвали повече, отколкото можете да си представите“.



Американската звезда признава, че търси и други интересни филмови проекти, защото иска да се преоткрие извън ролята в "Дързост и красота“, която я превърна в символ на сапунените опери. Междувременно продължава да участва в сериала. Работният ѝ график включва и продуцентски ангажименти, а от време на време тя се посвещава и на спортни приключения – включително колоездене на дълги разстояния.