ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Британски журналист: Готви се план за завръщането на Хари и Меган във Великобритания
По думите му "истинските намерения" на Хари проличават в една единствена дума, използвана в новото му есе "Връзката, закачките, храбростта: какво означава да си британец", посветено на Деня на паметта (Remembrance Day). Според Идън, използваното от Хари "засега" в израза, отнасящ се, че живее в САЩ, е ясен знак, че семейството не смята да остане в Калифорния завинаги.
"Той можеше да напише "Живея в САЩ", но добави "засега". Представете си какво би станало в имението им в Монтесито, ако беше нарекъл Меган "настоящата си съпруга" - реакцията щеше да е бурна!", пише журналистът.
"Думата 'засега' означава 'в момента' и е повече от очевиден намек, че Хари и семейството му не възнамеряват да прекарат остатъка от живота си изцяло в Америка", добавя той.
Авторът отбелязва още, че самото есе звучи като "любовно писмо към всичко, което Хари все още обича и му липсва от родината". Освен това херцогът наскоро отново се обърнал към британското Министерство на вътрешните работи с искане да преразгледа решението, свързано с неговата охрана. По информация на Идън, предполагаемият план за завръщането на двойката носи кодовото име "Проект Размразяване", защото целта му е да "затопли" отношенията между Съсекс и останалите членове на кралското семейство.
Журналистът обаче предупреждава, че едно подобно завръщане може да навреди на позициите на принц Уилям и съпругата му Кейт. Той дори смята, че крал Чарлз III трябва да отнеме титлите на Хари и Меган - така, както направи с принц Андрю - тъй като, по думите му, "калифорнийската двойка представлява не по-малка заплаха за монархията".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на Дизела!
20:32 / 06.11.2025
Мария Ванкова роди момче
12:15 / 06.11.2025
Една от най-красивите ни волейболистки празнува днес
08:58 / 06.11.2025
Двойката, напуснала "Ергенът: Любов в рая" на почивка в Италия
22:53 / 05.11.2025
Секси участничка в "Хелс китчън" чака бебе
20:44 / 05.11.2025
Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат
17:18 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS