|Бременна ли е?
За това разкри самата Изи, както е по-популярна девойката в интернет. Мацката, която от години се изявява като инфлуенсър и влогър, си има приятел. Връзката им е от години, което подсказва, че отношенията им са доста сериозни. А майката на Изи смята, че вече ѝ е време да я направи баба.
Сексапилната мадама е много близка с родителите си. За разлика от други млади хора, които не искат и да чуят за семейството си, камо ли да прекарат по-дълго време с тях, Изи редовно е в компанията на мама и тате. Преди седмици дори ги заведе на концерт.
"Когато си мериш кръвното преди първото кафе и майка ти те пита: ‘Няма ли вече да ни зарадваш с внуче?’“, написа брюнетката с дяволски бюст в социалните мрежи.
Изи е на 25 години, а в последно време е една от най-популярните българки у нас. Хубавицата се прочу преди две години, когато бе в звездния отбор на "Хелс Китчън“. Именно там България научи за сладката кулинарка. След изявата си по телевизията Изи стана още по-популярна и желана от мъжете. Уви, обаче, тя е вярна на гаджето си.
Всъщност Овчарова почти не споделя за него. Признава само, че е обвързана – и дотам. За мъжа, който топли леглото на сексбомбата, се знае, че е по-възрастен от нея и се казва Стоил. Дълго време били само приятели, но в един момент се сближили и станали гаджета.
Преди време красавицата призна, че бракът и децата са далеч за нея. Но след думите на майка си може и да е преосмислила това, пише "Хотарена".
