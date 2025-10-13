ЗАРЕЖДАНЕ...
|Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
Васил и Георги Илиеви оживяват посредством изкуствения интелект благодарение на китайски софтуер за редактиране на изображения Meitu.
Достатъчно е потребителят да изтегли приложението, след което да сложи своя снимка от смартфона си заедно с фотография на Васил или Георги. Магията се случва за 7 минути, колкото са необходими софтуерът да обработи кадъра и да излезе така, все едно сте си направили селфи в асансьора заедно с отишлите си от този свят легенди на силовата групировка ВИС. Има възможност и селфи само на двамата заедно, което да е с различен беграунд в кадъра, но отново изглежда достатъчно реално и автентично.
Meitu е едно от най-популярните приложения за редактиране, които се илюстрират на фона на хита от зората на демокрацията "Бели птици“ на попфолк певеца Радослав Петров, известен с псевдонима си Радо Шишарката. Според мълвата лично Георги Илиев поръчал парчето в памет на убития си брат Васил около година след смъртта му, пише "Телеграф".
Братя Илиеви са сред най-знаковите имена на българския ъндърграунд. Двамата са създатели на групировката ВИС, но вече не са между живите. По-големият Васил е разстрелян през април 1995 г. в София на път за ресторант "Мираж“. 10 години по-късно - на 25 август 2005, в Слънчев бряг същата съдба спохожда и брат му Георги. Оригиналът на "Бели птици“ е Den Ponas на популярната гръцка изпълнителка Анжела Димитриу. Българската версия на Радо Шишарката обаче се превръща в знакова за мутрите в годините на прехода у нас.
Парадоксалното е, че легендата за тези времена сред младото поколение продължава да е жива. Колажите с братя Илиеви са правени от младежи видимо на не повече от 25-годишна възраст, които дори не са били родени в годините на възход на силовите групировки у нас.
