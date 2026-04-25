"Понякога животът не ни иска съвършени. Иска ни истински. Той не се измерва с това колко добре сме изиграли чуждите роли, а с това колко смело сме останали верни на себе си.

И никой няма да ни оценява за това колко добре сме се престрували. Накрая ние сами ще си дадем оценка — за това колко щастливи сме били, колко щастие сме създали около себе си, и какво сме оставили след нас — не като пари и възможности, а като знание, топлина и мъдрост.

Животът е кратък не защото времето не стига, а защото твърде дълго отлагаме да бъдем себе си. И красотата му започва точно в момента, в който спрем да се опитваме да сме други — и тихо си позволим да живеем така, че да се чувстваме истински удовлетворени и щастливи", написа Бояна Шарлопова в социалната мрежа Фейсбук.

Бояна остана вдовица през 2018-а, след като съпругът ѝ Стефан Шарлопов, с когото са заедно в продължение на 17 години, умира внезапно в съня си едва на 55. Зад себе си бизнесменът остави не само жена, пет деца и близки, но и цяла бизнес империя, която сега ръководи именно Бояна Шарлопова. Няколко години след кончината на Шарлопов бизнесдамата разкри, че вече не е сама и отново се чувства обичана. Новата любов също се казва Стефан, даже го нарича “втория Стефан".