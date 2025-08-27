ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борис Бонев за Георги Илиев: Ще се разплача
По този повод известният политик Борис Бонев написа в социалните мрежи:
"Хиляди български семейства са били тормозени от бухалките на ВИС през 90-те години. Вместо обаче това име да предизвиква истинско отвращение, с времето забелязвам по-скоро страхопочитание и митологизиране, а в интернет се четат следните коментари (запазвам правописа):
"Истински легенди,мъже, които не търпяха глупости. Къде са сега?"
"и ако наякой ден ний остраеме - дали ще има с кой да бъбриме.... НА ПТИЦИТЕ ЛИ ЩЕ СЕ РАДВАМЕ??? Вечна памет за братя ИЛИЕВИ!!!"
Даваме ли си сметка, колко дълбоко сбъркано е толкова хора да се възхищават на мутри и престъпници? Колко пагубно за нашето общество е такива хора да бъдат считани за герои и примери за подражание? И в този контекст, в една от най-четените и уважавни медии днес чета гнусен пасквил, на практика възхваляващ Георги Илиев. Ще цитирам само затрговащия финал:
"Така Георги наследява ВИС-2 от брат си Васил. Оказва се обаче и съдбата му. А може би тя е била предначертана и времето - този неумолим съдник - сега показва скритото в числата.
Роденият на 22 януари Васил губи живота си под дъжд от куршуми на 25 април.
Роденият на 22 юли Георги издъхва покосен от снайперист на 25 август.
Сякаш цифрите сами са изписали житейската им траектория - родени под общ знак, свързани от една и съща дата в смъртта си, те се превръщат в огледални образи на едно поколение, за което съдбата и числата са изиграли своята последна иронична игра."
Ще се разплача..“
