ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Борис Бонев за Георги Илиев: Ще се разплача
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:09Коментари (0)120
©
На 25 август се навършиха 20 години от показното убийство на Георги Илиев – една от най-емблематичните фигури на българския криминален преход. Заедно с брат си Васил, той стои в основата на "застрахователната компания“ ВИС – символ на мутренските години от края на миналия век

По този повод известният политик Борис Бонев написа в социалните мрежи:

"Хиляди български семейства са били тормозени от бухалките на ВИС през 90-те години. Вместо обаче това име да предизвиква истинско отвращение, с времето забелязвам по-скоро страхопочитание и митологизиране, а в интернет се четат следните коментари (запазвам правописа):

"Истински легенди,мъже, които не търпяха глупости. Къде са сега?"

"и ако наякой ден ний остраеме - дали ще има с кой да бъбриме.... НА ПТИЦИТЕ ЛИ ЩЕ СЕ РАДВАМЕ??? Вечна памет за братя ИЛИЕВИ!!!"

Даваме ли си сметка, колко дълбоко сбъркано е толкова хора да се възхищават на мутри и престъпници? Колко пагубно за нашето общество е такива хора да бъдат считани за герои и примери за подражание? И в този контекст, в една от най-четените и уважавни медии днес чета гнусен пасквил, на практика възхваляващ Георги Илиев. Ще цитирам само затрговащия финал:

"Така Георги наследява ВИС-2 от брат си Васил. Оказва се обаче и съдбата му. А може би тя е била предначертана и времето - този неумолим съдник - сега показва скритото в числата.

Роденият на 22 януари Васил губи живота си под дъжд от куршуми на 25 април.

Роденият на 22 юли Георги издъхва покосен от снайперист на 25 август.

Сякаш цифрите сами са изписали житейската им траектория - родени под общ знак, свързани от една и съща дата в смъртта си, те се превръщат в огледални образи на едно поколение, за което съдбата и числата са изиграли своята последна иронична игра."

Ще се разплача..“








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Съпругата на Брус Уилис: Мозъкът му вече го изоставя
13:38 / 27.08.2025
Светът на метъла скърби!
23:05 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Как биологичният часовник променя действието на лекарствата?
22:56 / 26.08.2025
Голямо щастие за Тейлър Суифт
21:20 / 26.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
15:18 / 25.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Лято 2025
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: