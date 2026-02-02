Благо Джизъса с нова изгора?

© Бившият футболист Благой Георгиев за пореден път доказва, че не е мъж само за една жена. Благо Джизъса е сложил рога на актуалната си изгора - инфлуенсърката Мария-Луиза и се е впуснал в поредната си интимна авантюра, гласи горещ слух, който се разпространява мълниеносно в светските среди. Майната им на клетвите, че мургавата дизайнерка ще е последната жена в живота му. Близки до плейбоя твърдят, че от няколко седмици Джизъса е опасно близък с моделката Велина Узунова и нещата отиват към сериозно обвързване.



За Георгиев смяната на поредното гадже не е някаква сензационна новина, но красавицата от Сандански си има сериозен приятел, на когото преди година роди дете. Велина също не обича да скучае. Преди да се обвърже с милионера Даниел Харитов, тя сменя мъжете като носни кърпички, припомнят нейни колежки. "Някои от връзките и продължават ден-два, или броени часове. Зависи колко свободно време има богатия господин", закачливо подмятат моделки. Велина, разбира се, отвръща, че това са грозни клевети.



Благо и Велина още не са се появявали публично, но и не полагат кой знае какви усилия да крият дружбата си. В края на миналата година Узунова кани Благой Георгиев за съдружник във фирмата си за дизайн. Джизъса на бърза ръка става и управител на компанията. Интересно, как ли двамата успешни бизнесмени са се събрали заедно. И чий ли дом се канят да обзавеждат. Какво ли мисли приятеля на миската за отношенията и с Благо Джизъса, остава загадка.



Велина Узунова ревниво крие подробности за любимият си Даниел. Намеква само, че се занимава с енергетика. И е много богат, разбира се. На малкото им общи снимки милионерът винаги е в гръб. Наша проверка показа, че Даниел Харитов наистина има сериозен бизнес със зелена енергия. Неговата фирма се хвали на сайта си, че е изградила десетки фотоволтаични централи в цялата страна.



Да, ама напоследък сделките му не вървят. В края на миналата година той прехвърля фирмата си на анонимна дама от затънтено родопско селце. Малко след това мощната компания цъфва в списъка с неизрядните длъжници на НАП. Срещу името и стои сумата от 207 000 евро данъци, които приятеля на Велина Узунова е забравил да плати, пише HotArena.



Дали е случайно съвпадение, че точно по това време тръгват и слуховете за връзката на моделката с Благо Джизъса?! В последните години Георгиев е един от най-известните родни инфлуенсъри, а кандидати да му платят десетки хиляди левове срещу реклама не липсват.



Все още не е ясно дали Благой е зарязал Мария-Луиза и официално е паднал в обятията на Велина. В последните си интервюта футболиста твърди, че е щастлив с половинката си, но е уклончив по темата дали би се оженил за нея. Преди да се хване с нея, той изкара около година с дъщерята на Ванко 1, но се раздели и с нея. Според приятели на мачото, в общи линии продължителността на връзките му не надвишава година и половина.