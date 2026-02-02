ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Благо Джизъса с нова изгора?
За Георгиев смяната на поредното гадже не е някаква сензационна новина, но красавицата от Сандански си има сериозен приятел, на когото преди година роди дете. Велина също не обича да скучае. Преди да се обвърже с милионера Даниел Харитов, тя сменя мъжете като носни кърпички, припомнят нейни колежки. "Някои от връзките и продължават ден-два, или броени часове. Зависи колко свободно време има богатия господин", закачливо подмятат моделки. Велина, разбира се, отвръща, че това са грозни клевети.
Благо и Велина още не са се появявали публично, но и не полагат кой знае какви усилия да крият дружбата си. В края на миналата година Узунова кани Благой Георгиев за съдружник във фирмата си за дизайн. Джизъса на бърза ръка става и управител на компанията. Интересно, как ли двамата успешни бизнесмени са се събрали заедно. И чий ли дом се канят да обзавеждат. Какво ли мисли приятеля на миската за отношенията и с Благо Джизъса, остава загадка.
Велина Узунова ревниво крие подробности за любимият си Даниел. Намеква само, че се занимава с енергетика. И е много богат, разбира се. На малкото им общи снимки милионерът винаги е в гръб. Наша проверка показа, че Даниел Харитов наистина има сериозен бизнес със зелена енергия. Неговата фирма се хвали на сайта си, че е изградила десетки фотоволтаични централи в цялата страна.
Да, ама напоследък сделките му не вървят. В края на миналата година той прехвърля фирмата си на анонимна дама от затънтено родопско селце. Малко след това мощната компания цъфва в списъка с неизрядните длъжници на НАП. Срещу името и стои сумата от 207 000 евро данъци, които приятеля на Велина Узунова е забравил да плати, пише HotArena.
Дали е случайно съвпадение, че точно по това време тръгват и слуховете за връзката на моделката с Благо Джизъса?! В последните години Георгиев е един от най-известните родни инфлуенсъри, а кандидати да му платят десетки хиляди левове срещу реклама не липсват.
Все още не е ясно дали Благой е зарязал Мария-Луиза и официално е паднал в обятията на Велина. В последните си интервюта футболиста твърди, че е щастлив с половинката си, но е уклончив по темата дали би се оженил за нея. Преди да се хване с нея, той изкара около година с дъщерята на Ванко 1, но се раздели и с нея. Според приятели на мачото, в общи линии продължителността на връзките му не надвишава година и половина.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3228
|предишна страница [ 1/538 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Dara иска да се откаже от "Евровизия"
12:48 / 02.02.2026
Силвена Роу: Станах баба на близнаци
11:01 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Избраха гласа, който ще представи България на "Евровизия 2026"
08:12 / 01.02.2026
Натали Трифонова се завръща на пловдивската сцена
20:05 / 31.01.2026
Попфолк певица се отказа от секса
19:05 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS