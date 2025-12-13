ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Бизнесмен: Викнах полиция заради Дениз Хайрула!
По думите му, връзката им е приключила малко след края на риалити формата, но само за него. "Ние бяхме заедно около два месеца след предаването. Аз реших да сложа край, тя обаче твърди, че ме е зарязала“, разказва Виктор. Според него след раздялата Дениз не само не приела решението му, но започнала да го търси настойчиво и да му създава сериозен дискомфорт.
Нещата се изострили още повече, когато моделката разбрала за отношенията му с Кристина. Тогава, по думите на Иванов, започнали късните обаждания, напрежението и дори заплахите.
"Тя не спира да ми пише и да ме тормози. Наложи се да предприема легални действия“, признава бизнесменът, като директно намеква, че е сезирал полицията.
Виктор не спести и критиките си към участието на Дениз в предаването. Според него зрителите са видели "пригладена“ версия на моделката, а реалността била съвсем различна. "Вътре беше сдържана, балансирана. Навън е съвсем друга. Дениз от реалния живот не е Дениз от Рая“, категоричен е той. Дори загатва, че определени кадри, които не я представят в добра светлина, умишлено не са били излъчени.
"Ние сме от напълно различни светове“, обяснява Виктор причините за раздялата. "Аз съм успял мъж и искам жената до мен да ми носи спокойствие, а не напрежение.“
По адрес на Петър също не липсваха хапливи думи. Иванов признава, че двамата не са приятели и определя поведението му като неискрено. Намеква дори, че актьорът е говорил зад гърба му и едва е издържал престоя си в риалитито.
Едно е ясно – "Любов в рая“ отдавна е приключила, но войната между бившите участници тепърва се разгаря… и явно няма да мине без полиция.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2578
|предишна страница [ 1/430 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Жена на 68 години: Умрях за 11 минути, бях в рая и ада, никога ня...
17:23 / 13.12.2025
Даниел Бачорски избухна: Никога не съм мълчал
14:58 / 13.12.2025
Почина известен актьор
10:58 / 13.12.2025
В разгара на коледните банкети: Как да се забавлявате, без да рис...
23:10 / 12.12.2025
Йорданка Христова: Нямах намерение да бъда смирена. Алкохолът го ...
15:10 / 12.12.2025
Всички знаят кой е днешният рожденик, но най-вече в Пловдив
09:11 / 12.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига затваря 200 магазина
12:06 / 11.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS