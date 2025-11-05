ЗАРЕЖДАНЕ...
|Биткойнът поевтиня драстично
Някога приветстван като неудържим гигант, след като достигна 126 000 долара в началото на октомври, BTC вече е загубил близо 20% от стойността си за по-малко от месец. Спадът подчертава колко крехки остават настроенията на инвеститорите на фона на несигурността на политиката и затягащите се условия на ликвидност.
Биткойн е изправен пред стръмен спад на фона на нарастващата активност на китовете
Пазарните анализатори казват, че "продажбите на китове" - големи притежатели, които се освобождават от огромни резерви - са ускорили спада на криптовалутата, пише IBT, цитиран от money.bg. Ръководителят на отдела за дигитални активи във Fundstrat - Шон Фарел, отбелязва, че милиарди долари в биткойни са се преместили от частни портфейли към борси, вероятно подготвяйки се за продажба.
"Китовете - те продължават да смазват цената", заяви Фарел, предупреждавайки, че натискът върху ликвидността в настоящата среда може да удължи волатилността.
Анализаторът на Compass Point Ед Енгел добавя, че повече от 1 милион BTC са сменили собственика си от юни месец насам, тъй като дългосрочните притежатели са ликвидирали позиции. Въпреки че подобни продажби са често срещани на бичи пазари, тази година те съвпаднаха с по-слабо ангажиране от страна на дребните инвеститори и намаляващ приток на средства към борсово търгувани фондове (ETF) на биткойни.
